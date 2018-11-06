  • Rüya Tabirleri
  • 06.11.2018 11:06
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 11:06

Rüyada sevgili olduğunu görmek ne anlama gelir?

Rüyada sevgili olduğunu görmek birçok şekilde yorumlanmıştır. Rüyada sevgili olduğu kişiyle kavga ettiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada evli birinin sevgilisi olduğunu görmek ne anlama gelir? İşte rüyada sevgili olduğunu görmenin detayları...

Rüyada sevgili olduğunu görmek ne anlama gelir?

Rüyada sevgili olmak

Güzel habere yorumlanır. Rüyada sevgili olduğunuz kişiyle kavga etmek ise bekarlar için evliliğe, evliler için dedikoduya işaret eder.

Rüyada sevgili olmak, bekar kız yada erkek için, güzel bir evliliğe delalet eder.

Evliler için rüyada sevgili olmak, Aile hayatına dikkat etmesine yorumlanır.

Yine Rüyada sevgili olmak, sevgilisi olanlar için tartışmaya, olmayanlar için yeni bir sevgili edineceğine işaret eder.

Hayatında kimsenin olmadığı birisinin Rüyasında sevgili olması, yeni bir birliktelik anlamına gelir. Kişinin yeni bir aşka adım atacağına yorumlanır.

Yine rüyada sevgili olmak farkında olmadan birine bağlanmaya başlanacağına işaret eder.

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