Rüyada kız görmek ne anlama gelir?

Rüyada kız görmek

Mülke nail olmaya, menfaatli araziye, ticarette kazanca yahut bir işte karşılaşılacak olan güçlüklere delalet eder.

Rüyasında kız çocuğu gören kişi, birçok dertten sonra mutluluğu yakalayacağınıza işarettir. Güzel bir kız çocuğu mutlu, düzenli bir Aile yaşamına yorumlanır.

Rüyada bir kız çocuğu görmek,birçok sıkıntıdan sonra mutluluğu yakalayacağınız anlamına gelir.

Kız güzel ise iyi ve neşeli günlerin yaklaştığı habercisidir.

Rüyada kiz görmek güçlükle yorumlanir. Bazi yorumculara göre, kiz, açılmayan kapi olarak tabir olunur. Rüyasında bekar bir kızla tanıştığını görmek, tüccar ise zorlukla para kazanacağına. memur veya isçi ise maaş ve ücretlerini geç alacaklarına; sanatçi ise eserlerini satmak için zorluk çekeceğine işarettir. Rüyada kız görmek, bazi tabircilere göre, üzerinde mahsul alinacak verimli bir toprağa, çiftliğe ve tarlaya da delalet eder. Kiz çocuğu genellikle bollukla yorumlanir. Rüyada yeni doğmuş bir kiz çocuğu görmek, hayatta beklediği en büyük müjdeyi alacağına işarettir. Emekleyen bir kiz çocuğu görmek, işlerinin yavaş yavaş yoluna gireceğine; yürüyen bir kiz çocuğu görmek, islerinin yolunda olduğuna delalet eder. Bir başka rivayete görede: Rüyada kiz görmek rütbeliler için güçlüktür. Bazen bekar kiz görmek bineğe, menfaatli araziye işarettir. Bazen de bekar kiz rüyasi gam ve kedere ve imkanların güçlenmesine işarettir. Bir kimse bekar bir kıza rastladığını görse bir mülke malik veya ticaretinde kazanca nail olur.

Rüyada kız çocuğu görmek, birçok sıkıntıdan sonra sonunda mutluluğu yakalayacağınız anlamına gelir. Güzel bir kız çocuğu, mutlu, düzenli bir aile hayatına işarettir.