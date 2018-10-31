Rüyada sigara görmek ne anlama gelir?

Rüyada sigara görmek

Rüyada kendisini sigara içerken görmek, bir erkek için, karşılaşılacak bir çok zorluktan sonra başarıya ulaşılacağını belirtir. Orta yaşlı ise, bozmak zorunda kalacağı iyi bir arkadaşlığa işaret eder; Bekar bir kız rüyada sigara içmek varlıklı bir kişiyle evleneceğine işaret eder. Evli veya çalışkan bir kadın için üzüntülü ve sıkıntı verici günlerin yaklaştığına yorumlanır. Sigara almak yeni planlar içerisinde olduğunuzu işaret eder.

Yeni planlar yapacaksınız. Gelecekte birçok işiniz yolunda gidecek ve birçok hayaliniz gerçekleşecek.

Hoş ama oyalayıcı laf, konuşmadır. Sigara dumanı sıkıntıdır.

Yeni planlar yapacaksınız. Gelecekte birçok işiniz yolunda gidecek ve birçok hayaliniz geçekleşecek.

Rüyada sigara içtiğini görmek; eğlenceye olan düşkünlüğünüze, dostlar tarafından bir davete çağırılacağınıza, sigarayı attığını görmek; kötü bir haber alacağınıza işarettir.