Rüyada kör olduğunu görmek ne anlama gelir?

Rüyada kör olduğunu görmek

Rüyada körlük musibetle yorumlanir. Rüyasinda kör oldugunu gören, büyük bir mirasa konar.

Rüyada, kör bir adami elinden tutarak bir yerden geçirdigini görmek

Düsmanlarinin kendisi hakkindaki düsüncelerini kesfederek. durumunu buna göre düzelttigine isarettir.

Ibni SIrin e göre; rüyasinda kör oldugunu gören kimse, Islamin bütün sartlarini yerine getirir ve bir fakire yardimci olur, Bir insanin rüyasinda gözlerinin açildigini görmesi, sükre ve tövbeye delalet eder.

Bir kadinin kör oldugunu görmesi, kocasina saygisinin çogalacagina isarettir. Rüyasinda bütün ev halkinin kör olduklarini, yalniz kendi gözünün açik oldugunu görmek, ailesinin ve akrabalarinin dogru yolda olmadiklarina, hep birlikte haram pesinde olduklarina ve kendisinin onlari hidayete sevk etmesi gerektigine delalet eder.

Rüyada kendisinin bir gözünün kör oldugunu görmesi

Dogru yoldan saptigina, Allah (CC) tarafindan bir uyaridir. Bir baska rivayete görede: Rüyada kör olmak, dince sapikliga, akrabasindan büyük bir mirasa erisecegine ve zengin olmaya isarettir.

Rüyada kör oldugunu gören kimse, zengin olur. Kör oldugunu gören kimse, Kur an i Kerîmi unutur. Bir kimse rüyada bir adamin kendisini kör ettigini görse, o insan onu sapikliga düsürür. Kafir olan bir kimse rüyada kendisinin gözünü bir insanin kör ettigini görse, o insan küfründen vazgeçer. Körlük fakirlik sebebiyle bir takim islerde bulunmak suretiyle dinine zarar veren bir fakirdir. Bir kafir rüyada kör oldugunu görse, ona üzüntü, zarar, keder ve sikinti erisir.

Rüyada kör oldugunu ve yeni bir elbiseye sarildigini gören kimse, ölür. Rüyada kör oldugunu gören kimse iyilikle anilir ve sözünde durur. Bazen de bu rüyanin tabiri Hz. ishak ve Hz. Yakup (A.S.) in kissalarina binaen Rüya sahibi ilim ve hikmete nail olur. Rüyada kör oldugunu ve arkasini kibleye döndügünü gören kimsenin isaret içinde bulunduguna isarettir. Rüyada iki gözünün de kör oldugunu gören kimsenin, utanmaz bir kimse olduguna isarettir. Rüyada gözünün kör oldugunu gören kimse, zengin olduktan sonra kör olur veya fakirlikten sonra zengin olur. Ya da mal veya çocuk yahut ailesinden kiymetli birisini kaybeder ve onu görmez. Bazen körlük, sapikliga, bazen de ibadet sahipleri için dünyayi hakli görmeye. dünyaya kem bir gözle bakmaya ve dünyaya sirt çevirmeye isarettir. Yabanci bir kimse için rüyada körlük, onun bir daha vatanina geri dönmeyecegine isarettir. Hapiste bulunan bir kimse için körlük, kurtulustur. Arzu ve istedi bulunan bir kimsenin rüyada kör olmasi, o kimsenin arzusuna kavusmayacagina isarettir