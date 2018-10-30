Rüyada kömür görmek ne anlama gelir?

Rüyada kömür görmek

Ağaç kömürü hürmetli bir kimseye, maden kömürü rızık vemala, Kendisiyle ateş tutuşturulan her şey günah işlemeye, Yanıp kül olmuş kömür hükmü geçmiş söze, kaçırılmış fırsata, Kış mevsiminde görülen kömür mala, Kömür bazen zorluk ve sıkıntıya delalet eder.

Rüyasında kömür ve ocak gören kişinin para ve mal kazanacağına yorumlanır.

Rüyada kömür görmek; çok para kazanacağınıza işarettir.