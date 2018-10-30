  • Rüya Tabirleri
  • 30.10.2018 16:36
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 16:36

görmek ne anlama gelir?

görmek birçok şekilde yorumlanmıştır. Rüyada ağaç kömürü görmek ne anlama gelir? Rüyada yanıp kül olmuş kömür görmek ne anlama gelir? İşte rüyada kömür görmenin detayları...

Rüyada kömür görmek ne anlama gelir?

Rüyada kömür görmek

Ağaç ü hürmetli bir kimseye, maden kömürü rızık vemala, Kendisiyle ateş tutuşturulan her şey günah işlemeye, Yanıp kül olmuş kömür hükmü geçmiş söze, kaçırılmış fırsata, Kış mevsiminde görülen kömür mala, Kömür bazen zorluk ve sıkıntıya delalet eder.

Rüyasında kömür ve ocak gören kişinin para ve mal kazanacağına yorumlanır.

kömür görmek; çok para kazanacağınıza işarettir.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerRüya Tabirleri HaberleriRüyada kömür görmek ne anlama gelir?
Diğer Rüya Tabirleri Haberleri Tüm rüya tabirleri haberleri
Tüm Rüya Tabirleri Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar