Rüyada ayna görmek ne anlama gelir?

Rüyada ayna görmek

Bir hayal aleminde yaşamaya, yakınlarına kimseyi yaklaştırmamaya, bazı yorumculara göre ise bir kadına işarettir.

Aynada kendini görmek

Bekarlar için evliliğe, evliler için sorunların çözümüne; iş hayatı için ise,bozulmaya.

Aynada bir genç görmek: Bir düşmana.

Hasta birinin aynaya bakması: Ölüme.

Bir kadının aynaya bakması

Hamile ise bir kız çocuğuna, değilse, aldatılmaya.

Ayna silmek: Ünlü olmaya.

Ayna sırlamak: Bir kötülüğe.

Yuvarlak ayna: Söylentiler yüzünden üzülmeye.

Aynada yaşlı birini görmek: İyi ama biraz uçarı bir dosta.

Aynada kendini değişmiş görmek: Yaşamda aksiliklerle karşılaşmaya.

Ayna kırılması: Bir dost tarafından aldatılmaya.

Ayna hediye etmek: Bir dost yüzünden üzülmeye.

Kırık ayna: Eşin ölümüne.

Süslü ve büyük ayna: Haklı nedenlerle dostlardan uzaklaşmaya.

Ayna satmak: İşlerde zarara girmek.

Aynaya bakmak: Bu günlerde çok aksi bir insan olmaya.

Aynada kendini karşı cins olarak görmek: Evliliğe.

Çerçeveli ayna: Para kaybına.

Aynada cinsel organ: Üzüntülerin geçmesi ve mutluluk.

Aynanın kaybolması: Büyük paralar kazanmaya.

Ayna satın almak: Düşüncesizce davranışlar yüzünden kötü duruma düşmeye.

Aynaya ters bakmak: Aile içinde bir istek yüzünden kavgaya.

Küçük ve sade çerçevesiz ayna: İş hayatında bazı kişiler tarafından aldatılmaya yorulur.