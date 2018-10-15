Rüyada güvercin görmek

Emin ve sadık bir dost, zevce ve hizmetçi, uzaktan gelecek mal ve rızka, müjdeli haber, ele geçecek helal mal, bekar kız yada erkeğe işarettir.

Rüyada görülen güvercin, emin, sadık bir dost ve sevgilidir. bazen de, güvercin, sırları ezberleyen ailesi icin meşakkat ve mihnetlere tahammül eden masum kadınlara işaret eder. Rüyada Güvercin temiz, iyi haber olarak yorumlanır. Uçarak yaklaşan güvercin tez haber demektir. Bir gül ağacına veya çiçeklerin arasına konan güvercin sevgiliyle ilgili haberdir. insanın omzuna konan güvercin yine müjdedir anlamını taşır.

Rüyada güvercin görmek neye işarettir

Rüyada güvercin görmek, zevce veya hizmetçi ile tâbir olunur. Kişinin rüyada kendisine bir güvercin hediye edildiğini görmesi, uzak yerden gelecek mala ve rızka delâlet eder. Kirmanî demiştir ki: Rüyada güvercin görmek, zevceye veya hizmetçiye delâlet eder. Rüyada evinin saçağına, bahçedeki ağacına, pencere önüne bir güvercin konduğunu görmek, o haneye gelecek misafire delâlet eder.

Rüyada güvercin görmek ne anlama gelir

İbn-i sirin'in güvercin görmek uzaktan gelecek bir habere işaret eder dediği rivayet edilmiştir. Bazi tabirciler, rüyada güvercin gören kimsenin bütün isteklerini Allah (C.C.) yerine getirir, dediler. Rüyada başına, omzuna veya ensesine bir güvercin konduğunu görmek, Rüya sahibinin yaptığı amellere işarettir. Eğer o güvencin siyah ve koyu renkli ve çirkin ise, fena ve kötü amele, güvercin beyaz ve güzel olursa, bu kere de güzel ve iyi amellere delâlet eder.

Rüyada güvercin beslemek

Rüyada güvercin beslemek, bir işe girmeye, yada işinde Amir veya yönetici olmaya işaret eder. Yine rüyada güvercin beslemek cefakar ve vefakar bir kadına, güvenilir elçiye, sadık dost ve sevgiliye işaret eder. Ayrıca rüyada güvercin beslediğini görmek sevinç ve mutlulukla tabir edilir. Yine rüyada evinde güvercin besleyen bekarsa, mizacına uygun, ahlaklı ve güzel yada yakışıklı biriyle evlenir.

Rüyada güvercin yakalamak

Bazı tabircilere göre, güvercin yakalayanın, bir kızı olacağına yorumlamışlar. Bekar biri rüyada güvercin yakalamaya çalışması evlilik habercisidir. Denilmiştir ki: Rüyada bir güvercin tuttuğunu görenin bir kızı dünyaya gelir. Güvercinin, kendi üzerine sıçradığını gören kimse, sevinc, ferah ve nimete işaret eder. denilmiştir ki, rüyada güvercin olduğunu gören kimse, düşmanının malini yer, güvercin, meydana çıkacak haber ve bir mektuptur.

Rüyada güvercin uçurmak

Güvercini uçarken görmek uzaktan gelecek habere, isteklerinin Allah Teala tarafından yerine getirilmesine, Hangi şekil ve durumda görülürse görülsün, güvercin sevinç ve mutluluğa delallet eder. Kendisine bir güvercinin uçup geldiğini görmek, uzak bir yerden gelecek hayırlı habere delâlet eder. Yine rüyada kendisine bir güvercinin uçup geldiğini görmek, uzaklardan gelecek habere işarettir.

Rüyada güvercin yavrusu görmek

Rüyada güvercin yavruları görmek de bekâr kızlara alâmettir. Rüyada kafesinde birçok güvercin görmek, sevinçli habere işaret eder.

Rüyada güvercin sevmek

Evinde güvercin olduğunu gören kimse bekarsa kendi karakterine uygun sevimli ve güzel bir kızla evlenir.

Rüyada güvercin sesi duymak

Rüyada güvercin sesi duymak, müslüman, temiz, mesture ve okumuş bir kadına işaret eder.

Rüyada güvercin eti görmek

Rüyada güvercin eti bulduğunu görenin eline mal geçer. Rüyada güvercin eti bulduğunu görmek, ele geçecek mala işarettir.

Rüyada güvercin kesmek

Rüyada güvercin boğazladığını yada kestiğini görmek, evlenmek ile de tâbir olunur. Beyaz güvercin kesmek ise bu evliliğin daha da güzel geçeceğine yorumlanır.