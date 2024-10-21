T.C.

İZMİR 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .75216092-2022/662-Ceza Dava Dosyası

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Resmi belgede sahtecilik suçundan sanık Muro ve Medeha kızı, 19/05/1980 doğumlu SOPIO NIZHARADZE Mahkememizde yapılan yargılaması neticesinde;

1-Sanığın üzerine atılı Resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği anlaşılmakla sanığın eylemine uyan TCK'nun 204/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, meydana gelen zarar, resmi evrakın niteliği gözetilerek takdiren alt sınırdan uzaklaşılaraksanığın 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Sanık hakkındatakdiri indirim hükümlerinin uygulanmasını gerektirir neden dosya arasında bulunmadığı, sanık hakkında takdiri indirim hükümlerinin uygulanması halinde cezanın objektif ve subjektif etkisini göstermeyeceği, anlaşılmakla sanık hakkında TCK'nun 62. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

3-Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli iptal kararı ile 7242 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler sonrası oluşan duruma göre, sanık hakkında TCK'nun 53.maddesinin 1 ve 2. Fıkraları ile 3.fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına,

5-Emanetin 2022/14778 sırasında kayıtlı Emniyetçe KPL A -2020-019167 poşet seri numaralı bulgu poşeti içerisinde olduğu belirtilen;-AYSUN YÜK adına düzenlenmiş B10 613724 seri numaralı nüfus cüzdanı DOSYADA DELİL OLARAK SAKLANMASINA," karar verilmiş olup;

Gerekçeli karar sanığın bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği mevcut adresi de tespit edilemediğinden, 7201 Sayılı Yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 7 gün içinde itiraz edebileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur 18.10.2024

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