T.C. İSTANBUL ANADOLU 23. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1021 Esas

KARAR NO : 2023/1031

Davalı : 1- MEHMET MAHSUN DİKAN

Davacı : 2- BAŞAK DİKAN

Davacı BAŞAK DİLAN tarafından davalı MEHMET MAHSUN DİKAN aleyhine açılan Boşanma davasının yapılan duruşmaları sonunda verilen 05.07.2023 tarih, 2022/1021 Esas, 2023/1031 Karar sayılı karar uyarınca;

HÜKÜM :Gerekçesi açıklandığı üzere;

1- Davanın KABULÜ İLE,

Diyarbakır ili, Lice ilçesi, Kali mah/köy, 4 Cilt, 52 Aile sıra no, 210 sırada nüfusa kayıtlı, Abdurrahman ve Seda kızı, 16/11/1992 dogumlu, 15877162478 TC Kimlik numaralı Başak DİKAN ile aynı yerde, 156 sırada nüfusa kayıtlı, Maşuk ve Sadiye oğlu, 05/02/1975 dogumlu, 24091672168 TC Kimlik numaralı Mehmet Mahsun DİKAN'ın T.M.K. 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Tarafların müşterek çocuğu 28436630226 TC kimlik nolu, 28.02.2019 doğumlu Lena DİKAN'ın velayetinin davacı anneye tevdiine,

3-Velayeti anneye tevdi edilen çocuk ile baba arasında her ayın birinci ve üçüncü hafta sonuCuma günü saat 18:00 dan Pazar günü saat 18:00 'e kadar, her yıl 1 Ağustos sabah saat 10:00'dan 30 Ağustos 18:00'e kadar, her yıl dini bayramların ikinci günü saat 10:00'dan üçüncü günü saat 18.00'e kadar, küçüğün eğitimi süresince her yıl birer haftalık ara tatillerin son bahar ara tatilinde Cuma günü saat 18:00 dan ertesi hafta Pazar günü saat 18:00'e kadar, iki haftalık sömestr tatillerinin ilk haftası Cuma günü 10:00'dan ertesi hafta Cumartesi 18:00'e kadar, babalar gününde saat 10:00 dan 17:00 a kadar, sonu tek rakamla biten yıllarda çocuğun doğum gününde saat 10:00 dan 17:00 a kadar, küçüğü bulunduğu yerden teslim alarak süre sonrasında aynı yere teslim etmesi ve yanında bulundurduğu sürece ihtiyaçlarının kendisince karşılanması koşuluyla görüşebilmesi için kişisel ilişki kurulmasına,

30.11.2021 Tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 24.11.2021 Tarihli, 7343 Sayılı İcra İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 37. Maddesi ile TMK nun 181. Maddesine eklenen 2. Fıkra ve aynı kanunun 38. Maddesi uyarınca TMK nun 324. Maddesine eklenen 3. Fıkra uyarıncakişisel ilişki düzenlemesinin gereklerinin yerine getirilmemesi hâlinde, çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayetin değiştirilebileceği hususunun velayet hakkı kendisine tevdi edilen davacıya ihtarına, (ihtarat yapıldı)

4-T.M.K'nun 353 ve M.K. nun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin tüzüğünün 4.maddeleri gereğince velayet kendisine verilen annenin kararın kesinleşmesinden itibaren 1 ay ve çocuklar reşit olununcaya kadar mal varlığına sahip oldukları takdirde mal varlığının kazanılmasından itibaren 1 ay içerisinde mal varlığı ile ilgili küçüklerin mal varlığının dökümünü gösterir defter düzenleyerek mahkemeye ibraz etmesine, mal varlığı yok ise defter ibraz etme yükümlülüğünün BULUNMADIĞINA,

Çocuğun malı olmadığı bildirildiğinden T.M.K'nun 353 ve M.K. nun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin tüzüğünün 4. maddesi gereğince ihbarda bulunulmasına gerek olmadığına,

5- Alınması gereken karar ve ilam harcı 179,90 TL den peşin alınan 80,70 TL nin mahsubu ile bakiye 99,20 TL nin davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

6- Davacı tarafça ödenen 80,70 TL başvurma harcı, 80,70 TL peşin harç ve 271,50 TL posta ve tebligat gideri, 5.192,00 TL ilan gideri olmak üzere toplam 5.624,90 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, gerekçeli karar tebliğ giderleri karşılandıktan sonra artan gider avansının karar kesinleştiğinde HMK 333. Madde uyarınca talebe bakılmaksızın yatıran iadesine,

7- Davacı vekil ile temsil edildiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'ne göre belirlenen 9.200,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

8-Karar kesinleştiğinde 2 nüshasının 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 55. Maddesi ile Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 156. Maddesi gereğince kesinleşme tarihinden itibaren 10 gün içerisinde ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilmesine,

Karar verilmiş olup, iş bu kararın davalı MEHMET MAHSUN DİKAN'a ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibareniki haftalık yasal süresi içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesi'ne istinaf yasa yolu açık olmakla başvurulabileceği aksi halde kararın bu haliyle kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.28/08/2024

Basın No: ILN02088665

#ilan.gov.tr