T.C.KOCAELİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/23

Davacı , TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Tereke (Resmen Yönetilme Ve Tasfiye İstemli) davası nedeniyle; Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Mehmet Ali Paşa mah./köyü nüfusuna kayıtlı İbrahim ve Hüsniye'den olma 11/08/1954 doğumlu, 12488635704 TC kimlik numaralı müteveffa Nejdet ERDOĞAN'ın alacaklılarının ile borçlularının 1 aylık süreiçinde alacaklarını ve borçlarınımahkememize bildirmeleri, bildirmedikleri takdirde mahkememiz tarafından yeniden bir aylık süre içerisinde ilan yapılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01994505

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