T.C. KAHTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/29 Esas

KONU :İLAN

KAHTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Davacı, ABDO ALCAN ileDavalı, ERİKDERE KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle;

Dava konusu Adıyaman İli, Kahta İlçesi, Erikdere Köyü, 597 parsel sayılı taşınmazda herhangi bir hak iddia edenlerin mahkememize 3 ay içeresinde müracaat ederek itiraz ve taleplerini bildirmeleri ilan olunur. 13/11/2023

Basın No: ILN01936361

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