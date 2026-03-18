2026 yılı dini takvimine göre Ramazan ayının son teravih namazı, 18 Mart Çarşamba akşamı yatsı namazının ardından kılınacak. Böylece Ramazan boyunca camilerde cemaatle eda edilen teravih namazları bu akşam itibarıyla tamamlanmış olacak. 29 gün süren bu manevi süreçte müminler, son kez saf tutarak Ramazan gecelerinin huzurunu yaşayacak.

Teravih namazı, yatsı namazının ardından kılındığı için saatler şehirden şehre farklılık gösteriyor. 18 Mart akşamı için bazı büyükşehirlerde yatsı vakitleri şöyle:

AREFE GECESİ TERAVİH KILINIR MI?

Dini kaynaklara göre teravih namazı, oruç tutulan günün gecesinde değil, onu takip eden gecede kılınıyor. Bu nedenle son teravih, son oruçtan bir önceki akşam eda edilmiş oluyor.

19 Mart 2026 Perşembe günü arefe olarak idrak edilecek. Bu akşam yatsı namazının ardından teravih namazı kılınmayacak. Müminler bu geceyi dua, zikir ve tefekkürle geçirerek bayrama hazırlanacak.