Ramazan'a veda: Son teravih namazı bugün mü, arefe günü kılınacak mı?

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’te artık son günlere girildi. Bir ay boyunca oruç, ibadet ve manevi arınmayla geçirilen günlerin ardından, Müslümanlar hem Ramazan’a veda etmenin hüznünü hem de bayrama kavuşmanın sevincini aynı anda yaşıyor. Bu özel günlerde en çok merak edilen konuların başında ise teravih namazının son günü geliyor.

2026 yılı dini takvimine göre Ramazan ayının son teravih namazı, 18 Mart Çarşamba akşamı yatsı namazının ardından kılınacak. Böylece Ramazan boyunca camilerde cemaatle eda edilen teravih namazları bu akşam itibarıyla tamamlanmış olacak. 29 gün süren bu manevi süreçte müminler, son kez saf tutarak Ramazan gecelerinin huzurunu yaşayacak.

Ramazan ayının son teravih namazı için vatandaşlar bu akşam camilerde saf tutmaya hazırlanıyor (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır)

İLLERE GÖRE TERAVİH SAATLERİ

Teravih namazı, yatsı namazının ardından kılındığı için saatler şehirden şehre farklılık gösteriyor. 18 Mart akşamı için bazı büyükşehirlerde yatsı vakitleri şöyle:

İstanbul: 20:40

Ankara: 20:23

İzmir: 20:44

Bursa: 20:38

Vatandaşların bulundukları şehirlerin güncel namaz vakitlerini kontrol ederek camilere yönelmesi öneriliyor.

29 gün süren Ramazan’ın ardından son teravih namazı bu akşam yatsı ezanı sonrası eda edilecek.
AREFE GECESİ TERAVİH KILINIR MI?

Dini kaynaklara göre teravih namazı, oruç tutulan günün gecesinde değil, onu takip eden gecede kılınıyor. Bu nedenle son teravih, son oruçtan bir önceki akşam eda edilmiş oluyor.

19 Mart 2026 Perşembe günü arefe olarak idrak edilecek. Bu akşam yatsı namazının ardından teravih namazı kılınmayacak. Müminler bu geceyi dua, zikir ve tefekkürle geçirerek bayrama hazırlanacak.

Son teravih öncesi camilerde hazırlık sürerken müminler Ramazan gecelerine veda etmeye hazırlanıyor.

BAYRAM SABAHI 20 MART'TA

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte gözler bayram sabahına çevrilecek. 2026 yılında Ramazan Bayramı'nın birinci günü 20 Mart Cuma gününe denk geliyor.

Yatsı namazının ardından kılınacak son teravih Ramazan’a veda niteliği taşıyacak.

Sabahın erken saatlerinde camilere akın edecek olan vatandaşlar, bayram namazını eda ederek Ramazan'a veda edecek.

