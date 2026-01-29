Resulullah’ın dilinden düşürmediği o dua! Eve girerken ve çıkarken okunacak dualar...
Mü’min her türlü tedbiri aldıktan sonra kalbini Allah’a teslim eder. O’na sığınır, O’ndan yardım diler. Bu teslimiyet kulluğun özüdür. Evden çıkarken ve eve girerken edilen dualar hem kalbe huzur verir hem de bereket kapısını aralar. İşte Peygamberimiz (SAV) evden çıkarken ettiği dua...
Mü'min üzerine düşen tüm beşerî tedbirleri aldıktan sonra sonucunu Allah'a havale eder. O'na dayanır, O'ndan yardım ve muhafaza ister. Bu teslimiyet kul olmanın ve acziyetini idrak etmenin bir göstergesidir. Dua ise bu bilincin en güçlü ifadesidir. Evden çıkarken ve eve girerken Allah'a yönelmek, kötülüklerden O'nun himayesine sığınmak hem ibadet sevabı kazandırır hem de kalbe huzur verir. Bu dualar kişinin güven duygusunu pekiştirdiği gibi günlük işlerinde bereket ve insan ilişkilerinde dengeye de vesile olabilir.
Peygamberimiz (SAV) evden çıkarken hangi duayı ederdi?
Sahabeden Ümmü Seleme (RA) diyor ki; Resulullah (SAV) ellerini semaya kaldırarak şu duayı etmeden evvel evinden asla çıkmazdı:
Okunuşu:
"Allâhümme innî e'ûzü bike en adılle ev üdalle, ev ezille ev üzelle ev azlime ev uzleme ev echele ev yüchele 'aleyye."
Anlamı:
"Ey Allah'ım! Hak yoldan sapmaktan, saptırılmaktan; ayağı kaymaktan, kaydırılmaktan; zulmetmekten, zulme uğramaktan; cahillik etmekten veya cahillikle karşılaşmaktan sana sığınırım."
(Ebû Davud, Edeb, 103)
Sahabeden Hz. Enes b. Malik (RA) diyor ki; Resulullah (SAV) şöyle buyurdular:
"Kim, evinden çıkarken;
Okunuşu:
"Bismillâhi tevekkeltü 'alellâhi ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billah."
Anlamı:
"Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum. O'ndan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur' diye dua ederse kendisine; 'Doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun', şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır."
(Ebû Davud, Edeb, 103, 112; Tirmizî, De'avât, 34)
Eve Girerken Hangi Dua Okunur?
Eûzü-besmele çekerek eve girmek ve ev halkına selam vermek müstahaptır. Yüce Allah, Nûr sûresinin 61. ayetinde bu konuda şöyle buyuruyor: "Evlere girdiğiniz zaman birbirinize, Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak, selâm verin."
Sahabeden Enes (RA) de diyor ki; Resulullah (SAV) bu konuda bana şöyle dedi:
"Ey yavrucuğum! Ailenin yanına girdiğin zaman selâm ver; çünkü vereceğin bu selâm sana ve ailene bereket olur."
(Tirmizî, İsti'zan, 10)
Sahabeden Ebû Malik el-Eş'ârî diyor ki; Resulullah (SAV) şöyle buyurdular:
"Kişi evine gireceği zaman, şu duayı okusun ve sonra ailesine selâm versin:
Okunuşu:
"Allâhümme innî es'elüke hayre'l-mevlici ve hayre'l-mahreci. Bismillâhi velecnâ ve bismillâhi haracnâ ve 'alellâhi Rabbinâ tevekkelnâ."
Anlamı:
"Allah'ım! Senden hayırlı girişler (girilen yerin hayrını) ve hayırlı çıkışlar (çıkılan yerin hayrını) istiyorum. Allah'ın adıyla girdik, Allah'ın adıyla çıktık. Yüce Rabbimiz Allah'a tevekkül ettik."
(Ebû Dâvud, Edeb, 103)
Kaynak: Fikriyat