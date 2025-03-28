Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Çağımızın büyük günahı: Gıybet. (AA)



Hz. Peygamber (SAV) perdeyi aralıyor: "Kişiye yalan olarak her duyduğunu anlatması yeter." Aslında yalanın tam ortasındayız. Kuran, gıybet ve tecessüsün dünyevi cezasını "ölü insan eti yemek" kadar tiksindirici bir forma büründürmüş (Hucurat, 12), hemen akabinde sormuş "Tiksindiniz mi?" ve öncesinde de bam teline dokunmuş "Tecessüs etmeyin". Yani, gizli ve mahremi kazımayın. Bağdatlı Cüneyd camide dilenen bir genç görür.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Çağımızın büyük günahı: Gıybet. (AA)



Halbuki parası da vardır. "Sağlam olduğu hâlde dileniyor. Böyle insanların dilenmeleri ayıptır, günahtır" diye söylenir. Aslında hepimizin söyleyeceklerini söylüyor Bağdatlı Cüneyd. Gece rüyasında bu delikanlıyı görür. Gencin vücudu pişirilip kendisine sunulur. Cüneyd şiddetle reddeder. "Ben insan eti yemem" der. Kendisine denir ki: "Ama sen dün gece daha kötüsünü yedin." Cüneyd ter içinde uyanır. Abdest alıp mescide gider ve genci bulur. Helallik alır. Gencin ifadesi ilginçtir: "Dün gece etimi yemeden keşke seninle tanışsaydım." Tabii buradan genç yaşta dilenmeye cevaz anlaşılmamalıdır. Ama herkesin hâli ve mahremi kendine aittir. Bizler başkasının değil, kendimizin hâliyle ibret olmalıyız.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Çağımızın büyük günahı: Gıybet. (AA)



DÜNYADAKİ KARŞILIĞI

Hz. Peygamber, miraçta tırnaklarıyla yüzünü parçalayanlar görür. Cebrail, "Bunlar senin ümmetinden gıybet edenlerdir" der. Denilir ki gıybetin dünyevi üç önemli karşılığı vardır.



Kişinin duası kabul olmaz.

Yaptığı hayır kabul olmaz.

Günahları birikir.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Çağımızın büyük günahı: Gıybet. (AA)



Çağımız Müslümanlarının en yaygın ve kahredici günahlarının başında gıybet gelir. Namazı, orucu, zekâtı, zikri, haccı olan birçok mümin cennetin kapısından gıybet ve kul hakkından dolayı geri çevrilecektir.



ALLAH KATINDA EN FAZİLETLİ KİMDİR?

Abdullah İbni Şeddad (ra) anlatıyor:

Beni Uzre kabilesinden üç kişi Resulü Ekrem'in huzuruna gelip Müslüman olur. Bunlar yoksul insanlardır. Peygamber Efendimiz (SAV), "Benim adıma bunların geçimini kim üzerine almak ister?" diye sordu. Cennetle müjdelenen on kişiden biri olan Hz. Talha bin Ubeydullah (RA), "Ben alırım" dedi.