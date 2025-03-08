Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Kalbinizi gözyaşıyla yıkayın

(Takvim.com.tr arşiv) HAMİLELİK VE ORUÇ

İslam dini, "kolaylık" üzerine kurulmuş bir dindir. Yükümlülüklerini yerine getirirken zorluk çekenler için mutlaka bir kolaylık da gösterilmiştir. Nitekim Peygamber Efendimiz, "Müjdeleyin, nefret ettirmeyin; kolaylaştırın, zorlaştırmayın!" buyurmuşlardır. O hâlde, oruç tutması hâlinde sıkıntıya düşebilecek olanlar için bir kolaylık mutlaka vardır. Nitekim Peygamber Efendimiz bu konuda, "Hasta, çocuğuna zarar gelmesinden korkan hamile kadın, oruca gücü yetmeyen ihtiyar, oruç tutarsa öleceğinden korkan çok zayıf kimse oruç tutmaz" şeklinde kolaylığı göstermiştir. O'nun gösterdiği bu kolaylık apaçık ortadayken, biraz da cehalet ve çokbilmişlik duygularıyla hareket edenlerin sözlerine kulak asmamak lazımdır. Bu hadisin ışığında ramazan ayında oruç tutmamak, bebeğin sağlığı için daha faydalı olacağından, orucu ertelemekte hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Hatta, bebeğe zararlı olacağı açık ise oruç tutmamak değil, tutmak Allah katında günah kabul edilebilir. Bebeği sağlıklı bir şekilde dünyaya getirip lohusalık dönemini atlattıktan sonra, annenin ve emzikli bebeğinin sağlığını etkilemeyecek bir zaman aralığında tutulmamış gün sayısı kadar orucu kaza edebilirsiniz.

(Takvim.com.tr arşiv) SADAKA VERMEK

Özellikle ramazan aylarında yardımlaşma ve dayanışma artınca, biraz da konulara yabancı olanlarımız tarafından merak edilen bir husus vardır: Sadaka kime verilir, kime verilmez? Elbette bu konu önemlidir ve bilinmesi gerekir. Ancak belki de bundan önce bilinmesi gereken şey, sadakanın kime verilip kime verilmeyeceğinden ziyade, sadaka verirken insanın içindeki niyet ve samimiyettir. Gösteriş uğruna, bin bir şatafat ve tantanayla yapılan büyük bir yardım kişiye fayda sağlamayacağı gibi, bazen bir insanın diğerine içten gülümsemesi, ona sınırsız sevap kazandırabilir. Burada ölçü, ihlas, samimiyet ve niyettir, Allah rızası için vermektir. Bazen niyet, verilen bir kömür parçasını değeri ölçülemeyecek elmas hükmünde kılabilir. BİR SEVAP

"Sadece Allah'tan korktuğun için terk ettiğin şeyden daha hayırlısını Allah sana mutlaka verir." BİR AYET

"İman edip salih ameller işleyenlere, kendileri için, içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde, "Bu (tıpkı) daha önce (dünyada iken) bize verilen rızık!" diyecekler. Halbuki bu rızık onlara (dünyadakine) benzer olarak verilmiştir. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır." (Bakara, 25) BİR HADİS

"Her kim bir oruçluya iftar yemeği verirse kendisine onun sevabı kadar sevap vardır, oruçlunun sevabından bir şey eksiltilmeksizin." (İbn Mâce, Sıyam: 45)

(Takvim.com.tr arşiv) SORU-CEVAP Kabir ziyareti şart mı? Uzaktan dua edemez miyiz?

Kabir ziyareti sünnettir. Ölüleriniz için uzaktan da dua etmenizde hiçbir sakınca yoktur. Yüce Allah niyetinizi biliyor. Bu nedenle de uzaktan okunan dua da yerine ulaşır. Babam öldü. Eniştem "Babanın bana 30 yıl önce borcu vardı" diyor. Ne yapmamız lazım?

Babanız bu konuda bir şey söylemediyse, böyle bir borca ait şahitler yoksa borçtan sorumlu olmazsınız. Şahitlerin varlığı da yetmez. Bu hususlarda neler yapıldığını ve olayın bütün gelişmelerini bilmeleri gerekir. Eğer borç gerçekse o zaman babanızın terekesinden (mirasından) ödemeyi yaparsınız.