KIRIKKALE SAHUR VAKTİ 2025: İmsakiye ile Ramazan ayı Kırıkkale iftar vakti ve (imsak) sahur saat kaçta?

2025 Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç ibadetini yerine getirecek kişiler, iftar ve imsak vakitlerini merak etmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı , Kırıkkale için hazırladığı imsakiye ile sahurda oruca başlanacak ve iftar yapılacak saatleri duyurdu. Peki bugün Kırıkkale'de oruç saat kaçta açılacak? İşte güncel imsakiye...

AA

Kırıkkale iftar vakti saat kaçta?

Bugün Kırıkkale'de oruçlarını açacak olan kişiler saat 18.44 iftar yapacaklar.

Ramazan ayı 29 gün süresince devam edecek ve her gün iftar vakitleri ile sahur saatleri güncellenecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan tam olarak 29 gün sürecek.