Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Hased, iyilikleri yer bitirir





AŞKIN AYETE YANSIMASI

İmam Beğani Nisa suresinin 69. Ayetinin iniş sebebi hakkında şöyle der; Hz Sevban (ra) Peygamberimize çok bağlı bir sahabeydi. O'nun işleriyle meşgul olurdu. Peygamberimizi göremeyince özlerdi. Bir gün Hz Peygamber e geldi. Ama rengi sapsarı olmuştu.

Hasta bir görüntüsü vardı.

Yüzünde hüzün esintileri vardı.

Hz Peygamber (sav) Sevban'a sordu; "Neyin var Sevban, hasta gibisin. Yüzün solmuş" Hz Sevban söyle dedi; "Ey Allah'ın elçisi hasta değilim. Beni sarsan bir acıda yok. Ama ne var ki seni bir gün göremeyince özlüyorum.

Seni görünceye kadar bu özlemim geçmiyor. Sonra ben ahireti hatırladım. Düşledim. Cennete girsem bile seni orda göremem.

Çünkü sen peygamberlerle beraber olacaksın. Makamın yücelerde olacak. Cennete giremezsem seni ebediyen göremem. İşte beni solduran, hasta gibi gösteren bu sorulardır. İmam Beğani'nin ve Vahidinin aktardıkları bu olay üzerine Nisa 69. Ayeti iner; "Kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği Peygamberlerle, Sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler.

Bunlar ne güzel arkadaştır".