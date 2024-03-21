Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Niyetiniz Allah için olsun

Bağışlanma bazen bir hırkayla, bazen de huşu içinde "La ilahe illallah" diyerek gelir. O nedenle yapılan hiçbir iyiliği küçük görmeyin. Kulun nazarında kum gibi ufak olan, Yaratıcı'nın nazarında dağlar kadar büyük olabilir.

İnsanoğlu yaşadığı dünyada acaba Rabb'inin rızasını kazanacak amelleri işleyebiliyor mu? Bunun dünyada bir sağlaması var mı? Yoksa amel defterine yazılan notlar hep "gizemli ve gizli" mi? Kendi kendini test edebilme şansı var mı? Daha öz bir ifadeyle, mesajın hakkını verebiliyor mu? Bence bunu görebilme imkânı var. Aslında akşam başınızı yastığınıza koyduğunuzda, Allah'a ve kula karşı iç dünyanız rahatsa mesele yok. Bazen yüce Allah'ın mağfiretini "bir hırka" sağlar.