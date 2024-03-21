Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Niyetiniz Allah için olsun

İMANLI BİR ZİKİRLE CENNET
Denilir ki kul mahşerde hesaba gelir. Hesap defteri açılır. Hesap defterinde kulun hiçbir iyiliği yoktur. Aksine defteri günahlarla doludur. Terazi konulur. Günah kefesi ağır basar. Kulun hiçbir ümidi kalmamıştır. Emir gelir, kulu hak ettiği yere gönderin diye. Kul cehenneme doğru sürüklenir. Ümidinin kalmadığını anlar. Bütün kapılar kapanmıştır. Yalvarmaya başlar. Melekler bu yalvarmaları duymazlıktan gelir. "Senin için bütün çareler tükenmiştir" derler. Sen dünyadayken yalvaracaktın; burada ağlamanın, sızlamanın kıymeti yoktur. Yüce Allah bu manzarayı bilmektedir. Her şeyi bilmesine rağmen meleklerine sorar.
Bu kulun hiç mi iyi bir ameli yok? Melekler "Yok ya Rabbi, amel defterinin iyilik sayfaları boş. Biz onun için onu cehenneme götürüyoruz" der. Sonradan yeniden yola devam edeceklerinde, Rabb'imizden emir gelir: "O kulumu bırakın. O kulumun bilmediğiniz ve sadece benim bildiğim bir ameli vardır. Ben o kulumu o ameli hatırına affettim." Melekler hayret ve merak içinde sorar: "Ya Rabbi, kulun bizden gizli kalmış, amel defterine de yansımamış bu iyiliği nedir?" Yüce Allah cevap buyurur: "Bu kul bir gece uykusu kaçtığında yana dönerken zikir (Allah'ı anmak) niyetiyle bir defa 'La ilahe illallah' demişti. İşte ben bu kulumu, o kelime hürmetine affettim. Onu alın ve cennete götürün." Melekler cehenneme doğru sürükledikleri kulu, cennete doğru taşımaya başlarlar. Bir zikir kelimesi. Bazen terazide bütün günahları silecek kadar ağır olabilir. Belli ki bu kelime öyle dolu dolu, öyle Rabbani, öyle coşkulu, öyle imanla söylenmiştir ki bütün terazileri altüst etmiştir.
İYİLİKLERİ KÜÇÜMSEMEYİN
Bu iki örneği şunun için verdim: Hiçbir iyiliği, hiçbir iyi niyeti küçük görmeyin. Kulun nazarında kum gibi ufak olan, Yaratıcı'nın nazarında dağlar kadar büyük olabilir. Bu iyilik için de geçerlidir, kötülük için de.. Küçük gördüğünüz bir isyan, bir günah Rabb'in nazarında şirkle yarışabilir. Bir bakarsınız hiç farkına varmadan bütün ameliniz boşa çıkmıştır. Yapacak hiçbir şeyiniz kalmaz. Ortada öylece kalakalırsınız. Veya en çetin günde, mahşer meydanında, bütün ümitlerinizin eridiği o hesap anında, bir bakarsınız hiç önemsemediğiniz bir iyiliğiniz affınıza vesile olur. Sizi cennetin ve yüce Rabb'in en seçkin misafiri yapar.