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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Namaz günahları döker

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 11 ayın sultanı Ramazan'da Takvim okuyucularıyla bir araya geliyor. Hatipoğlu, bugünkü köşesinde "Namaz günahları döker" başlıklı yazısıyla okurlarımızı aydınlattı. İşte Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun 11 ayın sultanı Ramazan ile ilgili 20 Mart 2024 tarihli yazısı...

Nihat Hatipoğlu Nihat Hatipoğlu takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 07:02 Güncelleme 20 Mart 2024, 07:07
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Namaz günahları döker

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Peygamberimiz (SAV), miraca çıktığı gece namaz emrini almıştır. En yüce mekânda, en yüce ibadet emrini alan Hz. Peygamber, sahabesine 5 vakit namazın nasıl kılınacağını bütün ayrıntılarıyla anlatmıştır. Namaz en önemli ibadet sayılmıştır. Çünkü namaz, hiçbir ibadette olmayan birçok ayrıntıyı bir anda, bir arada bulunduruyor. Bunları kısaca şöyle sıralayabiliriz:

Abdest: Namaz kılmak için abdestli olmanız gerekir.
Kâbe-Kıble: Namaz kılmak için Kâbe'ye yönelmeniz şart.
Kur'an-ı Kerim: Namaz kılmak için Kur'an-ı Kerim'den bir şeyler okumanız gerekir.
Örtünme: Namaz kılabilmek için setr-i avret dediğimiz vücudun belli yerlerini örtmek gerekir. Bu kadın ve erkek için farklıdır. Kadın için yüz, eller ve ayaklar hariç tüm vücut, erkekler için ise diz kapağı ile göbek arasıdır.

Secde: İki rekâtlık bir namazda dört kere secde edersiniz. Bir mümin için secde büyük bir ibadettir. Çünkü kulun yüce Allah'a en yakın olduğu an secdedeki anıdır. Orada bütün perdeler aralanır. Kul Rabbi ile baş başa kalır. Hadiste şöyle buyurulur: "Allah secde yerini ateşe haram kılmıştır."
Oruç: Namaz dolaylı olarak içinde minyatür bir oruç ibadetini de barındırır. Çünkü kişi namaz esnasında bir şey yiyip içemez. Sanki bir tür (bir an için) oruç tutar. Daha doğrusu ona orucu hatırlatır bu hâl.
Tefekkür hâli: Namazda kalbi yüce Allah'tan gayrisinden uzak tutmak lazım. Kalbi gayriden boşaltıp sahibine tertemiz bırakmak gerek. Kişi bu hâli namazda yaşar.
Huzurda olma hâli: Namazda kişi Rabb'in huzurundadır. Huzura kabul edilmiştir. Derdini açar Rabb'ine. Hâlini arz eder. Sıkıntısını dile getirir. Çünkü en yüce olan büyük zat lütfetmiş ve onu huzuruna almıştır.

BİR AYET
"De ki: Peygamber olarak gelen ilk insan ben değilim ki! Dünya hayatında benim ve sizin başınıza neler geleceğini bilemem. Ben sadece bana ne vahyediliyorsa ona uyarım. Çünkü ben açıkça uyaran bir elçiden başka bir şey değilim." (Ahkâf, 9)

BİR HADİS
"İmam 'Amin' dediği zaman siz de amin deyiniz. Çünkü kimin 'Amin' demesi meleklerin 'Amin' demesi vaktine denk gelirse, o kişinin geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Ezan 111)

BİR SEVAP
Sadece Allah'tan korktuğun için terk ettiğin şeyden daha hayırlısını Allah sana mutlaka verir.

SORU CEVAP
İçki içen birinin çocuğuna sadaka verilir mi?
Çocuğuna ve eşine sadaka verilebilir ama içen kişi o parayı alıp içkiye, kumara götürecekse ona verilmez. Ama kişinin çocuklarına elbise, gıda veya okul masrafı olarak sadaka verebilirsiniz. Çünkü o çocuğun ya da eşinin günahı yoktur, günah içki içen kişinin kendinedir.

Dini yönden kötü olan bir komşum vardı. Cenazesinde bulundum, yanlış mı yaptım?
Dinimize göre Müslüman olsun olmasın bütün insanlar saygıdeğerdir. (İsra, 70). Peygamberimizin bir Yahudi'nin cenazesinin önünde ayağa kalktığı ve "O bir insandır" buyurduğu bilinir. Bu nedenle komşumuzun cenazesine katılmamız doğru olmuştur.

Kedi beslemek uğursuzluk getirir diyorlar, doğru mu?
Herhangi bir hayvanı beslemek uğursuzluk getirmez. Kedi beslemek ise güzel bir harekettir. Peygamberimiz kediyi çok severdi. Büyük sahabisi Abdurrahman bin Sahr'a (RA), "Ebu Hureyre", yani "kediciğin babası" ismini vererek hayvan sevgisini canlandırmıştır.

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