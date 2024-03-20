Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Namaz günahları döker

BİR AYET
"De ki: Peygamber olarak gelen ilk insan ben değilim ki! Dünya hayatında benim ve sizin başınıza neler geleceğini bilemem. Ben sadece bana ne vahyediliyorsa ona uyarım. Çünkü ben açıkça uyaran bir elçiden başka bir şey değilim." (Ahkâf, 9)
BİR HADİS
"İmam 'Amin' dediği zaman siz de amin deyiniz. Çünkü kimin 'Amin' demesi meleklerin 'Amin' demesi vaktine denk gelirse, o kişinin geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Ezan 111)
BİR SEVAP
Sadece Allah'tan korktuğun için terk ettiğin şeyden daha hayırlısını Allah sana mutlaka verir.
SORU CEVAP
İçki içen birinin çocuğuna sadaka verilir mi?
Çocuğuna ve eşine sadaka verilebilir ama içen kişi o parayı alıp içkiye, kumara götürecekse ona verilmez. Ama kişinin çocuklarına elbise, gıda veya okul masrafı olarak sadaka verebilirsiniz. Çünkü o çocuğun ya da eşinin günahı yoktur, günah içki içen kişinin kendinedir.
Dini yönden kötü olan bir komşum vardı. Cenazesinde bulundum, yanlış mı yaptım?
Dinimize göre Müslüman olsun olmasın bütün insanlar saygıdeğerdir. (İsra, 70). Peygamberimizin bir Yahudi'nin cenazesinin önünde ayağa kalktığı ve "O bir insandır" buyurduğu bilinir. Bu nedenle komşumuzun cenazesine katılmamız doğru olmuştur.
Kedi beslemek uğursuzluk getirir diyorlar, doğru mu?
Herhangi bir hayvanı beslemek uğursuzluk getirmez. Kedi beslemek ise güzel bir harekettir. Peygamberimiz kediyi çok severdi. Büyük sahabisi Abdurrahman bin Sahr'a (RA), "Ebu Hureyre", yani "kediciğin babası" ismini vererek hayvan sevgisini canlandırmıştır.