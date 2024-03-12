Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Rabb’inize namaz sözü verin

HAKKINI VEREREK KILIN

Gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Şu yazıyı okuduğunuzda namaz konusunda ihmalkârsanız bugünden sonra sözleşin Rabb'inizle. Namaza söz verin. Ama Hz. Peygamber (SAV) gibi, Hz. Ali gibi, Hz. Ömer gibi kılmayı tasarlayarak namaza söz verin. Namazın hakkını vererek, yüce Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek. Tıpkı Hz. Hasan gibi. Abdeste başladığında kıpkırmızı olurmuş yüzü ve titrermiş. Sorduklarında, "Biraz sonra huzuruna çıkacağım Rabb'imin heyecanı beni kuşattı" dermiş. Selam olsun hakiki anlamda İslam'ı yaşayan o kutlu nesle. Rabb'im bizleri de içimiz itibarıyla onlara benzetsin.

MAZERET UYDURMAYIN

Bazı kardeşlerimiz şöyle diyorlar: "Ben namaz kılacağım ama falanca kişi namaz kılmasına rağmen şöyle şöyle sahtekârlık yapıyor, ben ondan dolayı namaz kılmıyorum." Aslında bu mazeret şeytanın bir oyunudur. Namazdan alıkoymak için kötü bir örnektir. Eğer kişi namaz kılmasına rağmen dürüst olamıyorsa bu onun namazının makbul olmadığını gösteriyor. Sen neden onu örnek alıyorsun ki? Sen Hz. Peygamber'in (SAV), Hz. Ebubekir'in, Hz. Ali'nin namazını örnek al. Falanca kişi su içiyor ama sahtekârdır diyerek su içmekten vazgeçtiğin oluyor mu hiç?





BİR SEVAP

"Kim tövbe ve istiğfara devam ederse, Allah onu her darlıktan genişliğe çıkarır, her türlü sıkıntıdan kurtarır ve ummadığı yerden rızıklandırır."



BİR AYET

"(EY Muhammed!) De ki: "Gelin, Rabb'inizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. (Zina ve benzeri) çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram (dokunulmaz) kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız." (En'am, 151)





BİR HADİS

"HURMA bulabilen hurmayla orucunu açsın, hurma bulamayan da suyla iftar etsin. Çünkü su temizdir." (Ebû Dâvûd, Sıyam: 21; İbn Mâce, Sıyam: 25)





SORU - CEVAP

MUKABELE NEDİR?

Mukabele, karşılıklı Kur'an'ı takip etmek demektir. İyi bilen biri Kur'an'ı okur, diğerleri de takip eder. Hz. Peygamber her yıl ramazanda bir kez inen ayetleri, Cebrail'e okur; Cebrail de takip ederdi. Mukabele ramazan ayının güzel bir geleneğidir.



TELEVİZYONDAN HATİM TAKİP EDEBİLİR MİYİM?

Elbette takip edebilirsiniz. Ancak sizin de okunan ayetleri dilinizle ve gözünüzle takip etmeniz gerekir. Yoksa sadece dinleme sevabı alırsınız. Hatim yapmış olmazsınız.



MÜSLÜMAN BİR KİŞİ GÜNAH İŞLEDİĞİ ZAMAN İMANI YOK OLUR MU?

Müslüman kalmak ya da İslam'a girmek için kelime-i şehadete inanmak yeterli olacaktır. İbadetleri ihmal etmek veya günah işlemek, kişiyi dinden çıkarmaz ama günahkâr yapar. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN