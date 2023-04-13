Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: İslam edepten ibarettir





BİR AYET

"Kim bir mümini kasten öldürürse, cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah, ona gazap etmiş, lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır." (Nisa, 93)



BİR SEVAP

"Kişi evine döndüğünde, içeri girerken ve yemek yerken Allah'ın adını anarsa, şeytan avenesine 'Burada size ne yatacak yer ne de yiyecek bir şey var' der. Eve girerken besmele çekip yemek yerken çekmezse şeytan, avanesine şöyle der: 'Yemeğe yetiştiniz fakat yatacak yeriniz yok.' Ne girerken ne de yemek yerken besmele çekmezse şeytan, avanesine 'Hem yatacak yere hem de yemeğe yetiştiniz' der.

BİR ESMA

El-Muiz: Dilediğini aziz eden.



BİR HADİS

"Bir kişinin din kardeşini üç günden fazla küs bırakması, helal değildir. O halde bir küslük ki, iki mümin birbirine kavuştukları zaman biri yüzünü şu tarafa çevirir, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki iki müminin hayırlısı, önce selam vermeye başlayandır." (Buhari)

SORU-CEVAP

Otistik bir çocukla ilgileniyorum. Ama karşılığında da para alıyorum. Günah mı?

Hayırlı bir iş yapıyorsunuz. Kutluyorum sizi. Karşılığında bir ücret almanız haram değildir. Önemli olan bu işi severek yapmanız ve çocuğa şefkatli davranmanızdır.



Borsada hisse senedi karşılığında param var. Buna zekât düşer mi?

Borsada işlem gören paranın nisap miktarını aşması ve üzerinden bir yıl geçmesi hâlinde zekâtının verilmesi gerekir.



Karın gurultusu (gaz) abdesti bozar mı?

Sadece bağırsaklarda hissedilen gaz veya gurultu ile abdest bozulmaz.