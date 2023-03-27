ZEKAT ALABİLECEK DURUMDA OLMASI UYARISINI YAPTI

Başkan Erbaş, vatandaşların zekatlarını AFAD'ın zekat hesabına depremzedeler için yapılacak olan kalıcı konutlar için verebileceklerini, ancak bunun şartı olduğunu ifade ederek, "Konutlar yapıldığında verilecek olan kişilerin zekat alabilecek durumda olması gerekiyor. Yani afetzede olmuş olabilir ama başka gelirleri vardır, birikimleri vardır bu konuda çok dikkat etmek lazım. Bunun detaylarını tabii ki AFAD çalışacak, ona göre sistemini kuracak." diye konuştu.