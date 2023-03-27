Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, A Haber'de canlı yayınlanan "Sahur Vakti" programına katıldı. Başkan Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun deprem gibi olağanüstü durumlarda Ramazandan öncede fitrelerin verilebileceğine ilişkin aldığı kararı hatırlatarak, depremde ihtiyaç olduğunu ve fitrelerin deprem mağduru vatandaşlar için verilmesi gerektiğini söyledi.
"ZEKATLAR KALICI KONUTLAR İÇİN DE VERİLEBİLİR"
Din İşleri Yüksek Kurulunun zekat konusunda da yeni açıklamaları olduğunu belirten Başkan Erbaş, şöyle konuştu: "Müslümanlar zekatlarını genelde Ramazandan Ramazana verirler, bunu bir teamül haline getirmişlerdir. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun sorular oldu; 'Acaba zekatlarımızı kalıcı konutların yapılabilmesi için verebilir miyiz?' Normalde zekatı kişinin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir şekilde vermek gerekiyor ama şimdi bir zaruret durumu var.
İnsanlar evlerini kaybetmiş, bu evlerinin bir an önce yapılması gerekiyor. Bununla ilgili Din İşleri Yüksek Kurulumuzun aldığı kararda zekat mükellefi Müslümanlar zekatlarını kalıcı konutlar için de verebilirler. Bu kalıcı konutları AFAD vasıtasıyla devletimiz yapıyor." şeklinde konuştu.