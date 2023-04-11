Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: İyilikte vakit kaybetmeyin

BİR ESMA

El-Gaffar: Günahları örten ve mağfiret eden, dilediğini günah işlemekten alıkoyan.

SORU-CEVAP

1-Türbe ziyaretlerinin usulü nedir?

Türbe ziyareti, mezar ziyaretidir. Mezarları ziyaret sünnettir. Peygamberimiz buna teşvik etmiştir. Ancak orada mum yakmak, çaput bağlamak, etrafında tavaf etmek, ondan bir şey istemek gibi hususlar bidattir. Şirke yol açacak tavırlardır. Doğru olan, orada durup Allah'tan tövbe ve istiğfar dilemek ve türbe sahibine dua etmektir.

2-Gusül abdesti alırken dua etmek doğru mu?

Gusül abdesti alırken dua etmekte bir sakınca yok. Çünkü gusül abdesti almaya başladığınızda besmele çekerek yıkanmaya başlıyorsunuz. Artık o niyetle o işe girdiğiniz için dualarınızı okuyabilirsiniz.

3-Borcunu ödemeyen kişiye hakkımızı helal etmek günah mıdır?

Borcunu ödemeyen kişiye hakkınızı helal ediyorsanız o sizin büyüklüğünüze işaretidir. Sizin güzel bir insan, tahammül eden bir insan olduğunuzu gösterir. Çünkü herkes, borcunu ödemeyene helal etmez, haram eder. Ama sen ediyorsun, senden Allah razı olsun. Ama bir kişi parası olmasına rağmen borcunu ödemiyorsa günahkârdır. Böyle bir durumda siz de hakkınızı almaya çalışın; çünkü sizin hakkınızda çoluk çocuğunuzun rızkı olabilir. Ama eğer bu kişi gerçekten iflas etmiş, zor durumdaysa Allah'a bırakın. Allah görüyor zaten, eğer yanlış yaparsa o kaybeder, siz kazanırsınız.