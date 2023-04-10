Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Hz. Ömer'in terazisi





Bu satırlar gayrimeşru bir ilişkiyi meşru görmek değil, kulu Allah'la muhatap etmeye bir çağrıdır. Bu teraziyi Hz. Ömer'den daha iyi kuracak insan zor bulunur herhalde.



EŞİNİZ İÇİN SÜSLENİN

Kadının Kocasının Üzerindeki Hakları: Peygamberimiz (s.a.v.) erkekleri eşleri konusunda şöyle uyarıyor: "Sizler onları Allah'ın sözü üzerine alıp kendinize helal kıldınız." Bunun anlamı şudur: Nikâh kıyarken siz zor bir mukaveleye imza attınız. Hanımınızla evlilik imzası attığınızda, nikâh kıyıldığında diğer yandan da Yüce Allah'a bir söz verdiniz. Ben bu hanıma bütün haklarını birebir vereceğim dediniz. Peki, neydi bu haklar?

1- Eşinize söz verdiğiniz mehri vermeniz lazım. Ya evlilik esnasında veya sonra. (Nisa, 4) Mehir, evlenen kadının gelecek güvencesi olarak eşinden istediği altın, daire, arsa, vs olabilir.

2- Eşinizin her türlü ihtiyacını ve geçimini sağlamalısınız. Elbette ki gücünüzün yettiği kadarınca. (Bakara, 233) Bu hususta hanımlar da eşlerine karşı anlayışlı olmalı, kocasını gücü yetmediği yükümlülüklere zorlamamalıdır.

3- Eşinize saygı göstermelisiniz. Peygamberimiz (s.a.v.) veda hutbesinde: "Kadınlar konusunda Allah'tan korkun, çünkü sizler onları Allah'ın emaneti olarak aldınız" buyurmuştur.

4- Eşinizle iyi geçinmeye gayret etmelisiniz. Kur'an-ı Kerim "Onlarla iyi geçinin" (Nisa, 19) buyurur.

5- Eşinize, sinirlilik, tembellik gibi varsa kötü huylarını görmezlikten gelin. Zira eşinizin hoşlanmadığınız bir tarafı varsa, elbette hoşlanacağınız yönleri de vardır. Çocuklarınıza bağlılığı, eve sadakati gibi... Siz bunları da görün.

6- Bazı hatalarına göz yumun. Bazen size sinirlenip bir söz söylemişse hemen acı bir cevap vermeye yönelmeyin.

7- Ev işlerinde ona yardım edin. Hz. Peygamber (s.a.v.) eşlerine ev işlerinde destek olurdu. İçeceği suyunu kendisi alır, ayakkabısını kendi yamardı. 8- eşiniz için süslenin. Güzel görünün. Bizler çoğu kez dışarısı için süslenir, kokulanır, en temiz elbiseyi giyeriz ama evde çok perişan bir halde otururuz. Eşimizin üzerimizdeki hakkı dışardaki insanlardan elbette çok daha fazladır.

9- Eşinizin sırlarını yaymayın. İlerde boşansanız bile onların gizli hallerini çevreyle paylaşmanız en büyük günahlardan biridir. Erdemli kişiliğe aykırıdır.

10- Hz. Peygamber (S.A.V.) bu hususta şöyle buyuruyor: "Mahşerde en kötü insan eşiyle yakınlaşıp sonra da onun hallerini sağda-solda konuşan kişidir."

11- Eşinizi ibadete teşvik ediniz. Ama siz güzel örnek olunuz.

12- Eşinizin onurunu, iffetini, saygınlığını koruyun.

13- Gelin–kaynana anlaşmazlığında annenizi de, eşinize de ezmeyin. Akıllıca bir yol izleyin. Ama annenizin çok önemli olduğunu da unutmayın. Evlilik için yola çıktığınızda bunlara dikkat etseniz bu bile sağlıklı bir yuva için yeterli olur.

BİR DUA

Hz. Enes İbn-i Malik'in Duası Allah'ım, hamd sana mahsustur. Senden başka hamd olmaya layık yoktur. Sen istemeden veren, bol bol ihsan edensin. Ey yerleri ve gökleri meydana getiren, ey celal ve ikram sahibi olan, ey ebedi hay ve kayyum olan Allah! Muhammed (s.a.v.)'in ve O'nun âli ve ashabına rahmet eyle. Rahmetinle beraber, arzularımı kabul et, ey merhametlilerin en merhametlisi, koruyucuların en koruyucusu!



BİR SEVAP

Yetime bakan kimse Peygamber (sav) orta parmağı ile işaret parmağını yan yana getirerek şöyle dedi; "Ben ve yetime bakan kimse cennet te böyleyiz"



BİR SÜNNET

Selam vermek, yemeği iki öğün yemek.

BİR HADİS

"Kim emredildiği şekilde abdestini alır, emredildiği şekilde namazını kılarsa, önceden yapmış olduğu (kusurlu) ameli sebebiyle affolunur" (Nesai)



BİR ESMA

El-Kahhar: Her istediğini yapacak güce sahip, hakim.

BİR AYET

Allah size emaneti ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah bununla size çok güzel öğüt veriyor. Allah işitmektedir, görmektedir. (Nisa 58)