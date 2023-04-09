Onurlu bir Müslüman'dan beklenen; Allah'a iman, adalet, merhamet, barış ortamını tesis, dayanışma, problemlerde Kur'an-ı Kerim'i hâkim tayin etme, en yakın akrabası bile haksızlık etmişse, onun karşısına dikilmesidir...
Dünya Müslümanları, hak ettikleri saygınlığın, huzurun, refahın, insanca yaşamın, dik duruşun, evlatlarına insanca bir hayat sunabilmenin çok uzağındalar. İslam beldelerinin bir kısmında yüzde 20'lik azınlıklar, büyük çoğunluğa hayatı zindan ediyor.
Kan döküyor, dinlerini mezheplerine feda ediyor. "La ilahe illallah"tan anladıkları, kayıtsız şartsız Allah'a iman değil, mezhep ve meşreplerini onaylayan bir ilaha teslimiyettir.
Maalesef manzara budur. Halbuki onurlu bir Müslüman'dan beklenen; Allah'a iman, adalet, merhamet, elbirliği, barış ortamını tesis, dayanışma, problemlerde Kur'an-ı Kerim'i hâkim tayin etme, en yakın akrabası bile haksızlık etmişse onun karşısına dikilme ve temiz bir hayatın akabinde ahirete gitmesidir.