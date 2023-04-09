BİR MÜSLÜMAN'IN ŞU HUSUSLARA ÇOK DİKKAT ETMESİ GEREKİR:

Müslüman ırkıyla, nesebiyle, aşiretiyle övünmez. Müslüman imanıyla, vicdanıyla, haysiyetiyle, insanlığıyla, onuruyla, bilinciyle, merhametiyle, kardeşlik şuuruyla övünür.

-Müslüman iftira atmaz, başkasını haksızca lekelemez. Fitneye ve lekelenmeye de direnir.

-Müslüman, kendi iffet ve onuruna düşkün olduğu kadar başkasının iffet ve onuruna da düşkün olmalıdır.

-Müslüman yılışmaz. El pençe divan durmaz. Eğilip bükülmez. Korkak, ikiyüzlü, karaktersiz olmaz.

-Müslüman ırkını, aşiretini, nesebini bir üstünlük sebebi görmez. Çünkü babasını ve annesini seçemediği gibi yukarıda saydığım hususlarda da seçici olamaz. "Niye bu ırktanım?" diye soramaz. Bununla da övünemez.

-Müslüman dilini üstünlük sebebi göremez, övünmez de yerinmez de. Cennete götüren dil olmadığı gibi, cehenneme götüren dil de yoktur.

-Müslüman kendi evladına, akrabasına, dostuna gösterdiği özveriyi başkasının evladına da, akrabasına da göstermelidir. Göstermiyorsa ve yetkili bir makamda ise emanete ihanet etmiş olur. Zulmetmiş olur.

-Müslüman kendi inancında olmayan insan hakkında da vicdanlı davranır.

-Müslüman büyüklenmez. Kibirden nefret eder. Başkasının önünde eğilmesinden rahatsız olur. İnsanların kendisinden ürkmesinden ürker. Zalim ve diktatör gibi algılanmaktan utanır.