Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Vefat edenlere dua etmeliyiz

Dünyadaki insan nasıl ilgi bekliyorsa, hayatını kaybedenler de bizden aynı ilgiyi bekler. Ölülerimizin ardından dua etmeli, sadaka vermeli, Kuran okumalı ve varsa borçlarını ödemeliyi.
Ölenlerle irtibatımız devam eder. Çünkü et ve kemik çürür ama ruh yaşamayı sürdürür. Vefat edenler ya nimet ya da azap içinde olurlar.
Kıyamet kopuncaya kadar da bu hâl devam eder. Bu nedenle de ölenler bizden beklenti içinde olurlar. Dünyadaki insan nasıl ilgi bekliyorsa, ölen de aynı ilgiyi bekler.
Hayatını kaybedenlerin bizden bekledikleri şunlardır:
DUA BEKLERLER: Peygamberimiz (SAV), "Ölülerinize dua etmekle emrolundum" buyurmuştur. Uhud'da Baki Mezarlığı'nda Hz. Peygamber, ölülere dua etmiş, selamlamada bulunmuştur.
SADAKA BEKLERLER: Bir adam gelir ve Hz. Peygamber'e sorar. Annem öldü ama vasiyet edemedi. Etseydi sadaka vermemi isterdi. Onun yerine sadaka verebilir miyim? Efendimiz "Evet ver" buyurdu. O halde ölülerimiz sadaka beklerler.
BORCUNU ÖDEMEMİZİ BEKLERLER: Peygamberimiz ölünün bıraktığı borcu akraba veya uzak kişilerin ödemelerini emrederdi. Hz.
Peygamber (SAV), borçlu cenazenin borcu ödenmedikçe cenaze namazını kılmamıştır. Böylece kişinin ahirete borçsuz gitmesini sağlamaya çabalamıştır.
ORUÇ BORCUNU ÖDEMEMİZİ İSTERLER: Esas olan kişinin kendi ibadetini yapmasıdır.
Ancak akrabaları, bazı ibadetlerin sevabını ölüye bağışlayabilir. Allah da dilerse kabul eder. Bir kişi, Efendimize gelir ve şöyle der: "Annemizin bir ay oruç borcu kaldı ve öldü. Ben onun yerine tutsam olur mu?" Efendimiz (SAV), "Borcunu öde" buyurmuştur.
Tabii bu şu demek değildir:
"Sen oruç tutma, ben senin yerine tutarım." Hayır, bu bahsedilen farklı bir durumdur, ölüye bir bağıştır.
MÜMİNCE YAŞAMAMIZI BEKLERLER: Ölenler, yakınlarının temiz bir hayat yaşamasını isterler.
Çünkü ölenler, perdenin gerisini görmüşlerdir. Orada neyin fayda ve zarar verdiğini anlamışlardır. İsterler ki yakınları temiz bir amelle ahirete gelsinler. Sizin kılacağınız iki rekât namaz ölülerinizi o kadar sevindirir ki tahmin edemezsiniz.