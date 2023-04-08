Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Vefat edenlere dua etmeliyiz





'KEŞKE BİR DE GECE NAMAZI KILSA'

Abdullah ibni Ömer (RA) anlatıyor: Peygamber Efendimiz zamanında, sahabeden biri rüya gördüğü zaman mutlaka onu Resul-i Ekrem'e anlatırdı. Ben de buna imrenir, içimden kendime şöyle derdim: "Keşke ben de bir rüya görsem ve Resulullah'a anlatsam." O dönemler henüz çok gençtim, yaşım küçüktü. Bir gün mescitte uyumuşken rüya gördüm. Rüyamda, iki melek beni alıp doğruca cehenneme götürdü. Cehennem, kuyu duvarı gibi taşla örülmüştü. İki de direği vardı. Orada Kureyş kabilesinden bazı tanıdıkları gördüm ve gördüğüm şeylerden korkup "Cehennemden Allah'a sığınırım, cehennemden Allah'a sığınırım, cehennemden Allah'a sığınırım!" diye bağırmaya başladım. İşte o sırada onların yanına başka bir melek geldi ve bana "Korkma!" dedi. Bir de elimde kalın ipek kumaş parçası gibi bir şey vardı. Onunla cennetin neresine işaret etsem, oraya doğru uçuyordum. Bu rüyamı Peygamber Efendimizin eşi Hafsa ablama anlattım. O da Resuli Ekrem Efendimize söyledi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Abdullah ne iyi adam! Keşke bir de gece namazı kılsa!" buyurdu.



BİR AYET

"Şüphesiz ayetlerimizi inkâr edenleri biz ateşe atacağız. Derileri yanıp döküldükçe, azabı tatmaları için onların derilerini yenileyeceğiz. Şüphesiz Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir." (Nisa, 56)



BİR SEVAP

Hasta ziyareti "Bir Müslüman, diğer bir Müslüman hastalandığında sabahleyin ziyarette bulunursa yetmiş bin melek akşama kadar o kimsenin bağışlanmasına dua ederler. Eğer akşam vakti ziyaret ederse yine yetmiş bin melek sabaha kadar bağışlanması için dua ederler ve onun için cennette meyveler vardır."



BİR SÜNNET

Yemeğe tuzla başlamak. (Tuz dişlere kayganlık sağladığı için yemeklerin yapışması önlenmiş olur ve temizleme kolaylığı oluşur.)



BİR DUA

Şeyh Sünnisi'nin duası: Allah'ım sen her türlü noksanlıklardan uzaksın. Hamd Allah'a mahsustur. Allah'tan başka gerçek ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kuvvet ancak yüce ve büyük Allah'ın yardımıyladır. Bu zikirleri, şimdiye kadar yazılmış, yazılmakta olan ve sonsuza kadar yazılmaya devam edecek olan harfler sayısınca ve bütün zamanlar boyunca tekrar ediyorum.



BİR HADİS

"Çocuklarınıza gereken ikramı yapın ve terbiyelerini güzel yapın." (Kütüb-i Sitte, 7091)



BİR ESMA

Es-Semi: Her şeyi işiten, duaları kabul eden.



SORU - CEVAP

Ölünün ardından 7'nci, 40'ıncı ve 52'nci günde mevlit okutmak doğru mu?

Ölenin 40. veya 52. günü şeklindeki uygulamanın dini bir kaynağı yoktur. Ama kişi vefat eden yakınının 40. veya 52. gününde hayır yapacaksa, mevlit veya Kuran okutacaksa bunun bir sakıncası yoktur. İstediğiniz gün, istediğiniz iyilikleri yapıp vefat edenin ruhuna gönderebilirsiniz.



Gelinim, torunlarımı bana göstermiyor. Allah bunu kabul eder mi?

Ne olursa olsun gelininizin böyle bir hakkı yoktur. Dünyanın en güzel nimeti olan torunlarınızı, evlatlarınızı kimse sizden kaçırmamalı. Bu günahtır, zulümdür.



Mezarı sulamak faydalı mı? Yeşillik mezara fayda verir mi?

Mezara su dökmek, Peygamberimizin ve sahabesinin uygulamasıdır. Toprağın oturmasını sağlar. Mezara fidan dikmek sünnettir. Peygamberimiz bir mezarın başında durmuş ve "Buradaki azap çekiyor" dedikten sonra oraya yeşil bir dal dikmiştir. Bunun sebebini sorduklarında, "Yeşil olan bu dal yüce Allah'ı andıkça bunun da azabı hafifler" buyurmuştur.

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