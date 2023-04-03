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    Fenerlerle renk katıyorlar

    Mısır Feyyum'da yaşayan Hristiyan çift, İbram Neşat ve eşi Mirna Munir, ülkede Ramazan ayının en önemli simgelerinden biri olarak kabul edilen "ramazan fenerleri" (fanus) üretimi yapıyor.

    Fenerlerle renk katıyorlar
    Mısır Feyyum'da yaşayan Hristiyan çift, İbram Neşat ve eşi Mirna Munir, ülkede Ramazan ayının en önemli simgelerinden biri olarak kabul edilen "ramazan fenerleri" (fanus) üretimi yapıyor.



    Bölge halkının büyük takdirini kazanıyor. İbram Neşat, "Ramazan ayı bizim için de çok önemli. Müslüman komşularımız, dostlarımız ve akrabalarımız, bu işi yaptığımız için bizi tebrik ediyor" dedi. Mirna Munir ise "Kıpti (Hristiyan) bir aile olarak ramazan feneri yapmaya karar verdiğimizde arkadaşlarımız, ailemiz, akrabalarımız ve komşularımız bu kararımızı memnuniyetle karşıladı" diye konuştu.
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    Haberler Ramazan Fenerlerle renk katıyorlar
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