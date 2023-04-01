Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Pişmanlık duyup tövbe edelim





HZ. PEYGAMBER VE GAYİIMÜSLIM ALACAKLI

Zeyd bin Sa'ne, Medine'de yaşayan zengin bir tüccardı. Gayrimüslim idi. Bir ticaret nedeniyle Peygamberimiz ona borçlanmıştı. Borcun henüz ödeme zamanı gelmese de Zeyd, Hz. Peygamberimizin yanına gitti. Son derece yakışıksız bir şekilde Peygamberimizin yakasına yapışıp "Borcunu ver" diye bağırdı. Halbuki borcun vadesine daha 2 gün vardı. Hz. Peygamber (SAV) henüz sürenin dolmadığını söylese de adamın saygısızlığı devam etti. Orada bulunan Hz. Ömer, yerinden hışımla kalkıp adamın üzerine yürüdü ve "Ey Allah'ın düşmanı! O pis elini Hz. Resulullah'ın yakasından çek" diye bağırdı. Hz. Ömer tam müdahale edecekken Peygamberimiz işaret ederek onu durdurdu. Sonra Hz. Ömer'e şöyle buyurdu: "Hattab'ın oğlu, biz senden böyle bir müdahale istemiyoruz. Bu adam alacaklı, ben de verecekliyim. Sen bana, 'Ey Allah'ın Peygamberi, bu adamın parasını zamanı gelmemiş olsa da ver', bu adama da, 'Borç böyle istenmez, daha güzel bir şekilde borcunu iste' demeliydin." Peygamberimiz, daha sonra da Hz. Ömer'e, "Şuradan hurmaları al ve adama borcumu öde. Adamı korkuttuğun için de şu kadar ilave hurma ver" buyurdu. Hz. Ömer, adama olan borcu ödedi. Adam, Hz. Ömer'e "Beni tanıdın mı?" diye sordu. Hz. Ömer "Hayır" deyince adam, "Ben Yahudi olan Zeyd bin Sa'ne'yim" dedi. Hz. Ömer şaşırıp "Şu din bilgini, Tevrat'ı iyi bilen Zeyd mi?" diye sordu. Adam "Evet" dedi. Hz. Ömer, "Peki deminki saygısızlığının nedeni neydi?" diye sordu. Adam şu cevabı verdi: "Tevrat'ta son peygamberin özelliklerinin tümünü Muhammed'de buldum. Sadece bir özellik kalmıştı test edemediğim. O da şuydu: Kendisine karşı cahilce davranıldığında yumuşaklığı, hilm ve affı artar deniliyordu. Bunu öğrenmek istedim. Anladım ki bu kişi (Hz. Peygamber) ancak bir peygamber olabilir. Hadi beni O'na götür. İman etmek istiyorum." Dikkat ederseniz Zeyd bin Sa'ne'yi Müslüman eden, İslam akidesi veya ibadetlerinden önce İslam ahlakıydı.



BİR AYET

"Yine onlar ki, bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tövbe istiğfar ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki! Bir de onlar, işledikleri kötülüklerde bile bile ısrar etmezler." (Âli İmrân, 135)



BİR HADİS

"Zenginlik mal çokluğuyla değildir, bilakis zenginlik göz tokluğuyladır." (Buhari)



BİR ESMA

El-Kabid: Dilediğinin rızkını azaltan, ruhunu alan.



BİR DUA

Muhyiddin-i Arabi'nin duası Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey kudret sahibi olan Allah, ey her şeyi zuhura koyan, her şeyin içini bilen, ey lütuf sahibi, ey her şeyden haberdar olan Allah! O'nun sözü doğrudur. Sura üfürüldüğü vakit ululuk O'na mahsustur. Hazır ve gaibin ilmi O'nun kalındadır. Zira O, hem hakim ve hem de habirdir.



SORU - CEVAP

■ Sabahleyin ezanı duymasam da namaz kılabilir miyim?

Sabah namazının vakti "imsak"la girer. Takvim yapraklarındaki imsak vaktinin yazıldığı saat gelince, sabah namazını kılabilirsiniz. Ezanı duymanız veya beklemeniz gerekmez.



■ Abdest dualarını bilmiyorum. Abdestim kabul olur mu?

Abdestte okunan dualar sünnettir. Okunmaması hâlinde abdeste zarar vermez. İçinizden dilediğiniz duaları yapabilirsiniz.



■ Yurtdışında sünnet yapacak Müslüman doktor bulmakta zorlanıyoruz. Hıristiyan doktora sünnet ettirebilir miyiz?

Sünnet, bir ibadet ve gelenektir. Peygamberimizin sünnetidir. Ama aynı zamanda tıbbi bir iştir. Bu nedenle gayrimüslim fakat dalında uzman olan bir doktora çocuğunuzu sünnet ettirebilirsiniz. Önemli olan doktorun ne yapacağını bilmesidir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN