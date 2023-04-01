Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Pişmanlık duyup tövbe edelim

Rabb'imiz bizi seviyor ve affetmek için çeşitli bahaneler yaratıyor. O nedenle küçük-büyük demeden işlediğimiz günahlardan pişmanlık duyup hiç vakit kaybetmeden tövbe edelim.
Yüce Rabb'imiz günah işleyip sonra da günahından pişmanlık duyan hiçbir kuluna kapıyı örtmemiştir. Bunun iki istisnası vardır. Birincisi şu kişinin durumudur: Hayatı boyunca tövbe etmemiştir. Günahı aklına gelmemiştir. Böyle bir derdi de yoktur. Son anda (koma, ölüm anında) ise dünya perdesi kapanıp ahiret perdesi aralandığında ahiretteki halini görür. İşte o anda tövbe etmek ister. Ama bu tövbe, hayattan ümidini kesmiş bir insanın tövbesi sayıldığından reddedilir. Bu elbette ki daha önce hiç tövbesi, imanı olmayan, Allah'ı bilmemiş kişi için geçerlidir. Yoksa günahkâr bir mümin, zaten bu hale gelmeden önce mutlaka tövbe etmiştir. İkincisi ise şu kişidir: Kıyamet kopmaktadır. Daha önce iman etmemiş ve tövbe etmek aklına gelmemiş bir kişi bu dehşetli anı görünce iman etmek ister. Bunun imanı da kendisine iade edilir, reddedilir. Gerçek bir mümin, küçük bir günah bile olsa işlediği bu günahı başına düşecek bir kaya gibi görür. Utanır, sıkılır. Pişmanlık duyar. Bunun altında ezilir. Münafık kişi ise işlediği büyük bir günahı burnunun üzerine konan sivrisinek gibi uzak görür. Önemsemez. Pişmanlık hissi duymaz. Böyle bir derdi yoktur aslında.
ALLAH HER ZAMAN YANIMIZDA
Hz. Peygamber (SAV), yüce Rabb'imizin tövbe eden kulunun haline sevincini şöyle bir örnekle anlatır: "Bir kişi vardır. Yanına eşeğini alıp çölde yola çıkmıştır. Eşeğinin üzerine suyunu ve yemeğini koymuştur. Çöl sıcaktır, yol uzundur. Bir süre sonra iyice bunalan bu yolcu, bir gölgelik bulur ve eşeğinin yanıbaşında uykuya dalar. Bu kişi bir müddet sonra uyanır. Bir de ne görsün, eşeği kaybolmuş. Adam sağa koşar, sola koşar ama eşeğini bulamaz. Suyu, yemeği ve her şeyi kaybolmuştur. Artık çölü aşması, hayatta kalması da mümkün değildir. Nihayet hayattan bütün ümidini kesmişken eşeği çıkıp gelir. Bütün eşyalar yerli yerindedir. Adam o kadar sevinir ki, bu sevinci esnasında yüce Allah'a yalvarırken şöyle der: 'Allah'ım, sen benim kulumsun. Ben de senin Rabb'inim.' Sevincinden dili sürçer. İşte yüce Allah'ın günahkâr olan birinin tövbesine sevinmesi, bu adamın sevincinden çok daha fazladır." Herhalde başka söze ihtiyaç yoktur. Rabb'iniz sizi bu kadar seviyor. Bizi affetmek için bu kadar bahane yaratıyor. Yeter ki siz bir hamle yapın. En daraldığınız, en ümitsizliğe kapıldığınız yerde O'nu yanıbaşınızda bulacaksınız.