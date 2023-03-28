Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Dinin temel direğini ihmal etmeyin





Ramazan ayı ibadetler konusunda kendimizi yoklama fırsatı veriyor. Namazı ihmal ediyoruz. Tembellik, iş güç, dünya telaşı bizi namazdan alıkoyuyor. Kur'an-ı Kerim, "Gösteriş için (gaflet veya önemsemeden) namaz kılanların vay haline" (Maun, 5-6) diyerek hakkını vermeden kılanlara böylesine ağır gönderimde bulunuyorsa hiç kılmayanların hâli ne olacak diye düşünüyoruz doğrusu. Ama onun cevabı da geliyor: "Ancak amel defterleri sağdan verilenler, onlar cennettedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: 'Sizi Sekar'a (cehenneme) ne soktu?' Suçlular derler ki: 'Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. Boş şeylere dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ceza gününü de yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize gelip çattı.' Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyle iken onlara ne oluyor da Kur'an'dan yüz çeviriyorlar? Onlar sanki aslandan kaçan yaban eşekleridirler. Hatta onlardan her bir kişi, kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor. Hayır, hayır! Onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, düşündükleri gibi değil! Şüphesiz bu (Kur'an) bir öğüttür. Artık kim dilerse ondan öğüt alır." (Müddessir 39-55). Müminin seçkin vasfı Kur'an-ı Kerim müminleri tanımlarken; seçkin vasıf olarak gaybe imandan sonra namaz kılıyor olmalarına işaret eder. (Bakara 2-3). Hz Peygamber de İslam'ın 5 şartını belirlediği "İslam 5 şey üzerine yükselmiştir" hadisinde namazı sayar. (Buhari, İman 1, 2; Müslim, İman 19, 22; Tirmizi, İman 3, Nesai, İman 13). Kuran-ı Kerim bazı vakitlere işaret ederek namazı önemsememizi hatırlatır: "Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a gönülden boyun eğerek namaza durun." (Bakara, 238). Hz. Peygamber (SAV) Hz. Muaz'ı Yemen'e vali olarak gönderdiğinde, "Önce onları Allah'a kulluğa ve sonra da 5 vakit namaza davet et" buyuruyor. (Buhari, Zekat, 41; Nesai, Zekat, 1). Neticede namaz yüce Yaradan'a sığınmadır. O'nunla dertleşme, O'nunla konuşmaktır. O'na teslim olmaktır. Onun için de "Namaz, dinin temel direği" sayılmıştır. Gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Şu yazıyı okuduğunuzda namaz konusunda ihmalkârsanız bugünden sonra sözleşin Rabb'inizle. Namaza söz verin. Ama Hz. Peygamber gibi, Hz. Ali gibi, Hz. Ömer gibi kılmayı tasarlayarak namaza söz verin. Namazın hakkını vererek, yüce Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek. Tıpkı Hz. Hasan gibi. Abdeste başladığında yüzü kıpkırmızı olur ve titrermiş. Sorduklarında, "Biraz sonra huzuruna çıkacağım Rabb'imin heyecanı beni kuşattı" dermiş. Selam olsun hakiki anlamda İslam'ı yaşayan o kutlu nesle. Bizleri de Rabb'im içimiz itibarıyla onlara benzetsin.