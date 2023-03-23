İstanbul'da Ramazan'ın ilk günü pide kuyruğu havadan görüntülendi

"PİDEYE YETİŞEMEDİK EKMEKLE YETİNİYORUZ"

Fatih'te, Halk Ekmek büfesinde pide bulamadığı için ekmek alan Yusuf Efe Yıldız, "Galiba pideye talep çok olduğu için kalmadı bu saate kadar. Pideye yetişemedik, biz de ekmekle yetiniyoruz" dedi. Halk Ekmek'te pide bulamayınca fırından pide alan Celal Çakar ise "Ekmeği, Halk Ekmek'ten aldım, pideyi de fırından alıyorum. Orada bitmişti pide, mecburiyetten buradan alacağım" diye konuştu.

FIRINLARDA PİDE KUYRUĞU

Beyoğlu ve Kasımpaşa'daki fırınlar önünde de uzun pide kuyrukları oluştu. İftara saatler kala fırın önüne gelen vatandaşlar, sıcak pidelerini almak için dakikalarca bekledi.