Rahat oruç tutmak için özellikle sahurda uzun saatler boyunca tok tutacak besleyici değeri yüksek gıdaları tüketmek gerekir. Ramazan'da sofralardan eksik edilmemesi gereken besinlerin başında ise yumurta geliyor. Yumurta, anne sütü dışında, insanın tüm ihtiyacı olan tüm besin öğelerini taşıyan çok değerli bir besin ve tok kalmayı sağlıyor. Tüm besinler içinde en kaliteli proteinlerden birine sahip olan yumurtadaki protein, insan vücudunda sentezlenemeyen, besinler ile dışarıdan alınması gereken "elzem amino asitleri" yeterli ve dengeli miktarda bulundurur. Sindirilebilirliği yüksektir, neredeyse tamamına yakını vücut tarafından kullanılır ve vücut proteinlerine dönüşür. Yumurta A, B, D ve E grubu vitaminler, demir, çinko, folik asit ve doymamış yağlar yönünden de zengindir. Yumurta sarısı ise D vitamini sağlayan birkaç besinden biridir. Özellikle sahurda mutlaka tüketilmesi önerilen yumurtanın nasıl tüketildiği de önemli. Sucuk ve pastırma gibi tuz oranı yüksek gıdaların yanı sıra fazla yağlı olarak pişirilen yumurtanın oruç sırasında susuzluğa neden olabileceğini de göz önünde bulundurmak gerekir. Sahurda yumurtanın daha çok haşlanmış olarak yenmesi tavsiye ediliyor.
ISPANAKLI KURUFASULYE
Yapılışı: Ispanağı temizleyip haşlayın. Soğanı yemeklik doğrayın. 4 çorba kaşığı Vera AYÇİÇEK YAĞI'nı tencereye alın. Kıyma, sarmısak ve soğanı ilave ederek soteleyin. Havucu küp doğrayın. Daha sonra tencereye ekleyin. Ispanağı da ekleyerek soteleme işlemine devam edin. Haşladığınız fasulye, tuz, karabiber, Diyar Kimyon, pulbiber ve kalan Vera AYÇİÇEK YAĞI'nı ilave edin. Suyunu ekleyerek 15-20 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
MALZEMELER
Yarım kg ıspanak
1 adet soğan
5 çorba kaşığı Vera AYÇİÇEK YAĞI
50 gram kıyma
3 diş sarmısak
1 adet havuç
1 su bardağı dermason fasulye
1'er tatlı kaşığı tuz,
Karabiber,
Kimyon
Pulbiber
1 su bardağı su
BADEMLİ PİLAV
Yapılışı: Bademleri kaynayan suya atıp 5 dakika bekledikten sonra ocaktan alın. Kabuklarını soyun. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp karıştırarak renkleri dönene dek kavurun. Kuşüzümünü sıcak suda 15 dakika bekletin. Sıvıyağı bir tavaya alıp, dilimlenmiş havuç ve mantarı kavurarak kenara alın. Ovadan baldo pirinci yıkayıp süzün. Tereyağını bir tencereye alıp pirinci beyazlaşana dek kavurun. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Mantarlı karışımı tencereye katın. Tuzunu ayarlayın. Kısık ateşte kapağı kapalı olarak pişmeye bırakın. Suyunu yarı yarıya çekince badem ve kıyılmış dereotu katın. Suyunu tamamen çekene dek pişirip, ocağı kapatın. Tencerenin üzerine kağıt havlu serin. 10 dakika demlendirip servis yapın.
MALZEMELER
1 su bardağı badem
2 su bardağı Ovadan baldo pirinç
2 çorba kaşığı kuşüzümü
2 çorba kaşığı sıvıyağ
2 adet havuç
10 adet mantar
2 çorba kaşığı tereyağı
Tuz
5-6 dal dereotu
Yeteri kadar su
PEKMEZLİ UN HELVASI
Tereyağını geniş bir tavada eritin. Fıstıkları rengi dönene kadar kavurun. Unu ekleyip 15-20 dakika tahta bir kaşıkla karıştırarak kavurun. Diğer taraftan ayrı bir kapta Hun pekmez, toz şeker ve suyu karıştırın. Pembeleşmeye başlayan una ilave edip karıştırın. Helva suyunu çekmeye başlayınca tahini ekleyin. 5 dakika daha pişirin. Kaşıkla şekillendirerek tabağa alın. Üzerine antep fıstığı serperek servis yapın.
MALZEMELER
İki buçuk su bardağı Hun pekmez
2 çorba kaşığı tahin
3 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı dolmalık fıstık
2 su bardağı un
Yarım su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı su
Yarım su bardağı dövülmüş antep fıstığı
PÜF NOKTASI
Pekmezli un helvasını arzunuza göre kıyılmış fındık, badem ya da cevizle de süsleyerek ikram edebilirsiniz.
SUSAMLI SİMİT
Birşah yoğurdu kaba koyun. Malzemelerin hepsini birlikte yoğurun. Ceviz iriliğinde parçalar koparıp, avucunuzda yuvarlayarak uzatın ve simit şekli verin. Önce yumurta akına, sonra susamı bulayın. 180 derece fırında pembeleşene kadar pişirin.
MALZEMELER
1 paket margarin
1 çay bardağı Birşah yoğurt
1 adet yumurta
1 tatlı kaşığı mahlep
1 paket kabartma tozu
Aldığı kadar un
1'er tatlı kaşığı tuz ve
toz şeker
ÜZERİNE:
1 adet yumurtanın akı
ISPANAKLI KURUFASULYE
Yapılışı: Ispanağı temizleyip haşlayın. Soğanı yemeklik doğrayın. 4 çorba kaşığı Vera AYÇİÇEK YAĞI'nı tencereye alın. Kıyma, sarmısak ve soğanı ilave ederek soteleyin. Havucu küp doğrayın. Daha sonra tencereye ekleyin. Ispanağı da ekleyerek soteleme işlemine devam edin. Haşladığınız fasulye, tuz, karabiber, Diyar Kimyon, pulbiber ve kalan Vera AYÇİÇEK YAĞI'nı ilave edin. Suyunu ekleyerek 15-20 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
MALZEMELER
Yarım kg ıspanak
1 adet soğan
5 çorba kaşığı Vera AYÇİÇEK YAĞI
50 gram kıyma
3 diş sarmısak
1 adet havuç
1 su bardağı dermason fasulye
1'er tatlı kaşığı tuz,
Karabiber,
Kimyon
Pulbiber
1 su bardağı su
BADEMLİ PİLAV
Yapılışı: Bademleri kaynayan suya atıp 5 dakika bekledikten sonra ocaktan alın. Kabuklarını soyun. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp karıştırarak renkleri dönene dek kavurun. Kuşüzümünü sıcak suda 15 dakika bekletin. Sıvıyağı bir tavaya alıp, dilimlenmiş havuç ve mantarı kavurarak kenara alın. Ovadan baldo pirinci yıkayıp süzün. Tereyağını bir tencereye alıp pirinci beyazlaşana dek kavurun. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Mantarlı karışımı tencereye katın. Tuzunu ayarlayın. Kısık ateşte kapağı kapalı olarak pişmeye bırakın. Suyunu yarı yarıya çekince badem ve kıyılmış dereotu katın. Suyunu tamamen çekene dek pişirip, ocağı kapatın. Tencerenin üzerine kağıt havlu serin. 10 dakika demlendirip servis yapın.
MALZEMELER
1 su bardağı badem
2 su bardağı Ovadan baldo pirinç
2 çorba kaşığı kuşüzümü
2 çorba kaşığı sıvıyağ
2 adet havuç
10 adet mantar
2 çorba kaşığı tereyağı
Tuz
5-6 dal dereotu
Yeteri kadar su
PEKMEZLİ UN HELVASI
Tereyağını geniş bir tavada eritin. Fıstıkları rengi dönene kadar kavurun. Unu ekleyip 15-20 dakika tahta bir kaşıkla karıştırarak kavurun. Diğer taraftan ayrı bir kapta Hun pekmez, toz şeker ve suyu karıştırın. Pembeleşmeye başlayan una ilave edip karıştırın. Helva suyunu çekmeye başlayınca tahini ekleyin. 5 dakika daha pişirin. Kaşıkla şekillendirerek tabağa alın. Üzerine antep fıstığı serperek servis yapın.
MALZEMELER
İki buçuk su bardağı Hun pekmez
2 çorba kaşığı tahin
3 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı dolmalık fıstık
2 su bardağı un
Yarım su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı su
Yarım su bardağı dövülmüş antep fıstığı
PÜF NOKTASI
Pekmezli un helvasını arzunuza göre kıyılmış fındık, badem ya da cevizle de süsleyerek ikram edebilirsiniz.
SUSAMLI SİMİT
Birşah yoğurdu kaba koyun. Malzemelerin hepsini birlikte yoğurun. Ceviz iriliğinde parçalar koparıp, avucunuzda yuvarlayarak uzatın ve simit şekli verin. Önce yumurta akına, sonra susamı bulayın. 180 derece fırında pembeleşene kadar pişirin.
MALZEMELER
1 paket margarin
1 çay bardağı Birşah yoğurt
1 adet yumurta
1 tatlı kaşığı mahlep
1 paket kabartma tozu
Aldığı kadar un
1'er tatlı kaşığı tuz ve
toz şeker
ÜZERİNE:
1 adet yumurtanın akı