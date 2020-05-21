Bayram ne zaman 2020 Ramazan? Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı kaç gün?

BAYRAMDA MEZAR ZİYARETİ YASAK MI?



İçişleri Bakanlığı'nın Ramazan ayı başında 81 ilin valiliğine gönderdiği Ramazan tedbirleri' genelgesinde ramazan ayı boyunca türbe ziyaretleri yasaklanmış, mezarlık ziyaretleri de kontrollü olmak şartıyla izin verilmişti.



Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından açıklanan yasaklar Arife gününden itibaren geçerli olacak. İçişleri Bakanlığı'nın Ramazan Bayramı

genelgesinin açıklanması bekleniyor.



Belediyelerin mezarlıklar müdürlükleri şimdiden mezarlıkları bakımdan geçiriyor. Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların kabir ziyaretlerinde sıkıntı çekmeden, sosyal mesafeyi korumak suretiyle ziyaretlerini yapabilmeleri için genel temizlik çalışması yapıyor.



81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle mezarlıklara gidilemeyeceği için mezar ziyaretleri bayramdan önce yapılabilecek. Mezarlıkların girişlerinde ateş ölçümü yapılacak, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecek.



Mezarlık ziyaretli ile ilgili düzenlemeler İl Hıfzısıhha Kurulları tarafından alınıyor. İl Hıfzıssıhha Kurulu gerekli gördüğünde mezarlıklara girişleri yasaklayabilecek.