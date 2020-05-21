Bayram ne zaman 2020 Ramazan? Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı kaç gün?

İslamiyet'te büyük önemi bulunan dini bayramlardan biri Ramazan Bayramı'dır. 2020 yılında corona virüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor? Bayramda mezar ziyareti yasak mı? İşte gündemde en fazla araştırılan soruların yanıtları…
2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe günü: 13 Mayıs 2020 Cumartesi
1.GÜN: 24 Mayıs 2020 Pazar
2.GÜN: 25 Mayıs 2020 Pazartesi
3.GÜN: 26 Mayıs 2020 Salı
BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN?
Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, sokağa çıkma yasağı hakkında detayları paylaşmıştı. Ardından İçişleri Bakanlığı da bayramdaki 4 günlük sokağa çıkma yasağı hakkında genelge yayınlandı. Buna göre Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı 81 ilde uygulanacak. Yarın gece (22.05.2020) gece 23:59'da başlayacak kısıtlama, Salı gecesi yani bayramın 3. günü 26.05.2020 tarihinde saat 23:59'da sona erecek.
BAYRAMDA MEZAR ZİYARETİ YASAK MI?
İçişleri Bakanlığı'nın Ramazan ayı başında 81 ilin valiliğine gönderdiği Ramazan tedbirleri' genelgesinde ramazan ayı boyunca türbe ziyaretleri yasaklanmış, mezarlık ziyaretleri de kontrollü olmak şartıyla izin verilmişti.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından açıklanan yasaklar Arife gününden itibaren geçerli olacak. İçişleri Bakanlığı'nın Ramazan Bayramı
genelgesinin açıklanması bekleniyor.
Belediyelerin mezarlıklar müdürlükleri şimdiden mezarlıkları bakımdan geçiriyor. Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların kabir ziyaretlerinde sıkıntı çekmeden, sosyal mesafeyi korumak suretiyle ziyaretlerini yapabilmeleri için genel temizlik çalışması yapıyor.
81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle mezarlıklara gidilemeyeceği için mezar ziyaretleri bayramdan önce yapılabilecek. Mezarlıkların girişlerinde ateş ölçümü yapılacak, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecek.
Mezarlık ziyaretli ile ilgili düzenlemeler İl Hıfzısıhha Kurulları tarafından alınıyor. İl Hıfzıssıhha Kurulu gerekli gördüğünde mezarlıklara girişleri yasaklayabilecek.