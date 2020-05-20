Kul tövbe edince Allah sevinir | Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile 11 ayın sultanı Ramazan





Hz. Peygamber (sav) Yüce Rabbimiz'în tövbe eden kulunun haline sevincini şöyle bir örnekle anlatır: "Bir kişi vardır. Yanına devesini almış çölde yola çıkmıştır. Devenin üzerine suyunu ve yemeğini koymuştur. Çöl sıcaktır, yol uzundur. Bir süre sonra iyice bunalan yolcu, bir gölgelik bulur ve devesinin yanı başında uykuya dalar. Bu kişi bir an sonra uyanır. Bir de ne görsün devesi kaybolmuş. Adam sağa koşar, sola koşar ama devesini bulamaz. Suyu, yemeği ve her şeyi kaybolmuştur. Artık çölü aşması, hayatta kalması da mümkün değildir. Nihayet hayattan bütün ümidini kesmişken devesi çıkıp gelir. Bütün eşyalar yerli yerindedir. Adam o kadar sevinir ki, bu sevinci esnasında Yüce Allah'a yalvarırken dili sürçer ve şöyle der: "Allah'ım sen benim kulumsun. Ben de senin Rabbinim." İşte Yüce Allah'ın günahkâr olan birinin tövbesine sevinmesi, bu adamın sevincinden çok daha fazladır. Herhalde başka söze ihtiyaç yoktur. Rabbiniz sizi bu kadar seviyor. Bizi affetmek için bu kadar bahane yaratıyor. Yeter ki siz bir hamle yapınız. En daraldığınız, en ümitsizliğe kapıldığınız yerde O'nu yanı başınızda bulacaksınız.