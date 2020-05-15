Ramazan 2020 ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı hangi tarihte, kaç gün sürecek?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?



Ramazan Bayramı 1. Gün: 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün: 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 26 Mayıs Salı



RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?



Ramazan Bayramı pazar gününe denk geldiği için bu sene 9 günlük tatil için ihtimal verilmiyor. Bayram 24 Mayıs, Pazar günü başlıyor, 23 Mayıs Cumartesi günü arefe günü olacak. 3 günlük resmi tatil olan Ramazan bayramı için Cumartesi gününe denk gelen arafe günüyle birleşince 4 günlük

bir tatil ihtimali ortaya çıkıyor.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?



Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bugün yapılan Bilim Kurulu Topkantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayram da sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına ilişkin şunları söyledi: "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması Şu an gündemimize gelmedi, salgının gelecek haftaki seyri görülerek ona göre gündeme alırız."