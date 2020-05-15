Ramazan 2020 ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı hangi tarihte, kaç gün sürecek?

Bolluk ve bereket ayı Ramazan 2020 yılında ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtını haberimizde derledik. Ramazan Bayramının 2020 yılında hangi güne geldiği ve kaç gün tatil olacağı da belirlendi. Corona virüs salgınıyla mücadele eden ülkemizde hafta sonları tatili resmi tatillerle de birleşince sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Milyonlarca vatandaş bayramda sokağa çıkma yasağı var mı diye internet üzerinden çok fazla sorguluyor. Ramazan 2020 ne zaman bitiyor, mukabele saatleri nedir?
RAMAZAN 2020 MUKABELE SAATLERİ
Edirne'deki Selimiye Camisi'nde, İslam dininde önemli yer tutan 14 asırlık mukabele geleneği, ramazan ayı boyunca sosyal medyadan canlı yayınla sürdürülecek.
Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, "Selimiye Camisi'nde her gün saat 11.00'de başlayan, canlı olarak Müftülüğümüzün Facebook sayfasında yayınlayacağımız mukabele programımız her gün devam edecek ve arkasından da 15 dakikalık özet sohbetlerimiz olacak. Bu vesileyle dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimiz Selimiye Camisi ile manevi olarak buluşmuş olacak." dedi.
Diyanet TV'de her gün saat 15:00'da mukabele programı yayınlanıyor.
Kanal 7'de 23 Nisan'dan itibaren saat 04:30'da mukabele programı yayınlanacak.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 1. Gün: 24 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün: 25 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 26 Mayıs Salı
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Ramazan Bayramı pazar gününe denk geldiği için bu sene 9 günlük tatil için ihtimal verilmiyor. Bayram 24 Mayıs, Pazar günü başlıyor, 23 Mayıs Cumartesi günü arefe günü olacak. 3 günlük resmi tatil olan Ramazan bayramı için Cumartesi gününe denk gelen arafe günüyle birleşince 4 günlük
bir tatil ihtimali ortaya çıkıyor.
BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bugün yapılan Bilim Kurulu Topkantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayram da sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına ilişkin şunları söyledi: "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması Şu an gündemimize gelmedi, salgının gelecek haftaki seyri görülerek ona göre gündeme alırız."