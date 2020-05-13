Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? 2020 Kadir Gecesi’nde hangi ibadetler yapılmalı?

KADİR GECESİ YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELER?

Kadir gecesini tüm İslam alemi; namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua ederek geçirmeli. Namaz borcu olanların, nafile namazından önce en az beş vakit namazı kaza yapmalı, borcu olmayanlar ise nafile namazını kılmalı.Kadir Gecesi'ne özel okunacak bir dua yoktur ancak Peygamber Efendimiz : "Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!" şeklinde dua edilmesini bir Hadis-i Şerif'inde önermiştir.

KADİR SURESİ

Bismillahirrahmânirrahîm…İnna enzelnahü fiy leyletilkadrVe ma edrake ma leyletülkadrLeyletülkadri hayrüm min elfi şehrTenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emrSelamün hiye hatta matle'ılfecr

KADİR SURESİ TÜRKÇE MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla…Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.