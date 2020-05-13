Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? 2020 Kadir Gecesi’nde hangi ibadetler yapılmalı?

Dinî literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gece olarak geçen Kadir Gecesi İslam dünyasında büyük önem taşımaktadır. Kadir Gecesi'ni bol bol dua, tövbe ve ibadet ederek geçirmek gerekir. Milyonlarca Müslüman vatandaş Ramazan ayının 27.gecesi idrak edilen Kadir Gecesi'nin 2020 yılında ne zaman olduğunu merak ediyor, bu özel gecede yapılacak ibadetleri de haberimizde derledik.
KADİR GECESİ NE ZAMAN 2020?
Kur'an'ın indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, Ramazan Ayı'nın 27. gecesinde oluyor. On bir ayın sultanı Ramazan 24 Nisan'da başladı ve bu ay içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.
KADİR GECESİ YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELER?
Kadir gecesini tüm İslam alemi; namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua ederek geçirmeli. Namaz borcu olanların, nafile namazından önce en az beş vakit namazı kaza yapmalı, borcu olmayanlar ise nafile namazını kılmalı.Kadir Gecesi'ne özel okunacak bir dua yoktur ancak Peygamber Efendimiz : "Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!" şeklinde dua edilmesini bir Hadis-i Şerif'inde önermiştir.
KADİR SURESİ
Bismillahirrahmânirrahîm…İnna enzelnahü fiy leyletilkadrVe ma edrake ma leyletülkadrLeyletülkadri hayrüm min elfi şehrTenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emrSelamün hiye hatta matle'ılfecr
KADİR SURESİ TÜRKÇE MEALİ
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla…Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.
KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?
Kadir gecesi, Yüce Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kuran'ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir.
Kadir gecesi; Yüce Mevla'nın hakkında müstakil bir sure indirdiği ve bu surede, "Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail O gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de inerler. O gece,tan yerinin ağarmasına kadar süren bir esenliktir." buyurduğu müstesna bir gecedir.