Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, 9 gün mü olacak? Ramazan Bayramı’nda seyahat yasağı kalkacak mı?

Sevdiklerinden uzak olunan buruk bir Ramazan ayı geçerken, iftar sofralarının kalabalıklığı özleniyor. Corona virüs salgınının hızını kesmek için camiler de kapatılırken ibadetler evlerde yapılıyor. Hafta sonları ve tatil günlerinde sokağa çıkma yasağı düzenlendiği için vatandaşlar da Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını, olacaksa da kaç gün süreceğini bayramlaşmanın yapılıp yapılamayacağını merak etmeye başladı.
RAMAZAN BAYRAMI 2020 YILINDA NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı Arefe günü: 23 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı'nın birinci günü: 24 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı'nın ikinci günü: 25 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü: 26 Mayıs Salı
RAMAZAN BAYRAMI'NDA 9 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Ramazan Bayramı'nın ilk günü 24 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Arife günü olan 23 Mayıs Cumartesi, bayramın ilk günü 24 Mayıs Pazar, bayramın üçüncü günü 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günlerinde dört günlük sokağa çıkma yasağı öngörülüyor. Ancak henüz konuya dair net bir açıklama gelmedi.
BAYRAMDA SEYAHAT YASAĞI KALKACAK MI?
Ramazan Bayramı'nda seyahat yasağının kalkıp kalkmayacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı, yapıldığında haberimizde yer alacaktır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan seyahat yasağı ve araç giriş çıkışı kısıtlamasının bazı iller için kaldırıldığını açıkladı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra İçişleri Bakanlığı diğer iller için yasağın ne zamana kadar süreceği bilgisinin de yer aldığı bir genelge yayınladı valiliklere gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını sürdüreceklerini belirterek, şu bilgileri verdi: "Halen 31 ilde uygulanan şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırmasını, ilk etapta, bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak, gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş-çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine şehir giriş ve çıkış tedbirlerine ilişkin genelge gönderdi. Genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırıldı.
Kısıtlamanın kaldırıldığı 7 il haricindeki 23 büyükşehir ve Zonguldak için giriş çıkış kısıtlaması 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'e kadar uzatıldı. Bu tarihten sonra yeniden bir kısıtlama kararı alınıp alınmayacağı henüz bilinmiyor.