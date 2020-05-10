Kadir Gecesi ne zaman 2020? Kadir Gecesi yapılacak ibadetler...

Mübarek Ramazan ayı idrak edilirken corona virüsten dolayı evde karantina günleri devam ediyor. İbadetler de evden yapılırken Kadir Gecesi'nin 2020 yılında hangi güne ve tarihe denk geldiği internetten sıkça sorgulanıyor. Müslüman alemi için yeri büyük olan Kadir Gecesi'nde hangi ibadetlerin yapılması gerektiğini haberimizde derledik. Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi'ni nasıl geçirdiğini de haberimizde bulabilirsiniz.
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan'ın 27. gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi, 2020 yılında 19 Mayıs Salı günü idrak edilecek.
"Şüphesiz, biz Kur'ân'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrâil o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." (Kadîr, 97/1-5)
PEYGAMBER EFENDİMİZ KADİR GECESİNİ NASIL GEÇİRİRDİ?
"Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır" (Kadr, 97/3) buyrularak, bu gecenin, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı ve bereketli olduğu müjdelendi.
Kadir Gecesi'nde günahların bağışlanması için samimi tövbeler edilmesi ve kişinin kendisini hesaba çekmesi affedilme için önemlidir. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Kenan Oral, Hazreti Muhammed'in bu önemli geceden önce ibadet etmeye başladığını şöyle anlattı:
"Peygamber Efendimiz, bu kıymetli zaman diliminde ibadet etmiş olmak için, Ramazan'ın son on gününde başka hiçbir zaman olmadığı kadar ibadet eder ve dünyevi işlerden uzaklaşıp mescitte itikafa çekilirdi. Ayrıca biz Müslümanların bu geceyi iyi değerlendirmesini istemiştir. İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya eden kimsenin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir."
KADİR GECESİ YAPILMASI GEREKEN İBADETLER
1- Dua Etmek
2- Kaza Ve Kadir Gecesi Namazı Kılmak
3- Kur'an-ı Kerîm Okumak
4- Tevbe İstiğfar Etmek
5- Peygamber Efendimize Salat-u Selam Getirmek
6- Hamd Etmek Ve Şükür Halinde Bulunmak
7- Allah'ı Çokça Zikretmek8- Sadaka Vermek
"Kadir Gecesi'ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır." (Müslim, Müsâfirîn, 175)