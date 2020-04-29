Kuru kayısılı kuru üzüm hoşafı nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri

HOŞAF VE KOMPOSTO AYNI ŞEY Mİ?



Komposto ve hoşaf arasında ciddi bir fark yoktur. Genellikle kurumuş meyvelerle yapılana hoşaf, taze ve yaş meyve ile yapılana ise komposto denir. Ancak bu yöreden yöreye farklılık içerir.

Özetlemek gerekirse, parça veya bütün halinde kuru meyvelerin şekerli suda pişirilmesine 'hoşaf', parça veya bütün halinde taze veya yaş meyvelerin şekerli suda pişirilmesine ise 'komposto' denir.

Hoşaf daha çok Anadolu tınılıdır. "Hoş Ab" yani "Hoş su" kelimesinden türetilmiştir ve Arapça kökenlidir. Komposto Latince "compositus" kelimesinden türetilmiştir. Hoşaf "hoş su" demek iken, komposto "karışım" demektir.





KURU ÜZÜMÜN FAYDALARI NELERDİR?



Üzüm 1/2 fincan porsiyon başına yaklaşık 45 miligram kalsiyum içerir. Bu günlük ihtiyaçlarınızın yaklaşık yüzde 4'üne karşılık gelir. Kalsiyum, sağlıklı ve güçlü kemikler ve dişler için gereklidir.

Postmenopozal bir kadınsanız, kuru üzüm sizin için harika bir atıştırmalıktır çünkü kalsiyum genellikle yaşlandıkça ortaya çıkan kemik kaybı ile karakterize bir bozukluk olan osteoporoz gelişimini önlemeye yardımcı olur.

Buna ek olarak, kuru üzüm yüksek miktarda eser element borunu içerir. Bor, kemiklerinizi ve eklemlerinizi sağlıklı tutmak için D vitamini ve kalsiyum ile çalışır. Ayrıca osteoporoz tedavisinde de rol oynar.

Kuru üzüm, fenoller ve polifenoller gibi bitkisel besinler adı verilen doğal olarak oluşan olağanüstü bir kimyasal kaynaktır. Bu tür besinler antioksidanlar olarak kabul edilir. Antioksidanların vücuda birçok faydası olduğu gibi cilde de faydası bulunmaktadır. İçeriğindeki vitamin ve minerallerin hücre yenileyici özelliği bulunmaktadır.

Antioksidanlar kanınızdan serbest radikallerin çıkarılmasına yardımcı olur ve hücrelerinize ve DNA'ya zarar vermeyi önleyebilir. Bu durum sizleri kanser, kalp hastalığı ve inme gibi hastalıklara karşı koruyabilir.

2009 tarihli bir araştırm, kuru üzümlerin sağlıklı dişleri ve diş etlerini destekleyebilecek fitokimyasallar içerdiğini belirtti. Kuru üzümlerde bulunan, oleanolik asit, linoleik asit ve linolenik asit gibi fitokimyasallar ağzınızda boşluklara yol açan bakterilerle savaşır.

Başka bir deyişle, şekerli atıştırmalık yiyeceklerin yerine kuru üzüm yemek aslında gülüşünüzü sağlıklı tutabilir.