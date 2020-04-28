Parfüm ve deodorant sıkmak oruç bozar mı? Kolonya koklamak oruç bozar mı?

KOLONYA / PARFÜM KOKLAMAK ORUCU BOZAR MI?



Oruç tutanların deodorant, parfüm veya kolonya kullanmaları, bunları koklamaları caizdir. Kolonya, parfüm ve krem yemek ve içmek sınıfına dahil olmadığımdam orucu bozmazlar.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da, oruçluyken parfüm, kolonya gibi maddeleri koklamak orucu bozar mı sorusunu "Bir kolonyayı ya da herhangi bir kokuyu fazlaca koklamak mekruhtur. Çünkü orucun gerekçelerinden biri zevklere karşı dikkatli olmaktır. Kokulu sabunla yıkayınca problem değildir. Aşırı aşırı koklamak iyi değildir" şeklinde yanıtladı.



KREM SÜRMEK ORUÇ BOZAR MI?



Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem, yeme içme anlamına da gelmemektedir. Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî', II, 98; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 366, 367).

