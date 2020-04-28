Altınbaş Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Merve İşeri Uzunoğlu da bu soruların cevaplarını verdi.Uzunoğlu, bağışıklık sistemini kuvvetli tutabilmek için besin değerleri açısından yüksek bir beslenme programının önemli olduğuna dikkat çekti.

"BALIĞIN DÜZENLİ TÜKETİLMESİ OLDUKÇA FAYDALI"

Vücut direncini artıran vitamin, mineral ve antioksidanlar için renkli sebze ve meyvelerin tüketilmesinin önemini vurgulayan Uzunoğlu, "Baklagiller, yemişler ve balık çinko kaynaklarıdır. Balık aynı zamanda iyi bir D vitamini kaynağıdır; bu pandemi sürecinde erişilebildiği takdirde düzenli tüketilmesi oldukça faydalı olacaktır. Bu dönemde sağlıklı kalmak için vücudun mikrobiyotasını, yani vücutta bizimle birlikte yaşamını sürdüren bakteri, virüs gibi mikroorganizmalar topluluğunu dengede tutmak gerekir. İyi huylu mikroorganizmaları hayatta tutup çoğalmalarını sağlamak için prebiyotik ve probiyotiklere ihtiyaç duyarız. Bunları da yoğurt, kefir, peynir gibi fermente gıdalar ile soğan, sarımsak, pırasa, enginar gibi gıdalardan da alırız" bilgilerini paylaştı.