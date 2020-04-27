Sivilce patlatmak orucu bozar mı?

Ramazanda en çok araştırılan konulardan biri orucu bozan ve bozmayan haller oluyor. Tüm gün oruç tutan Müslüman vatandaşların iftar saatine kadar bazı konulara dikkat etmesi büyük önem taşıyor. Nefsine hakim olmak yemek, içmek ve daha pek çok durum için geçerli. Peki orucu bozan ve bozmayan hangi durumlar vardır? Sivilceleri sıkıp patlatmak orucun bozulmasına neden olur mu? İşte merak edilen yanıtlar…
ORUÇLU KİŞİ SİVİLCESİNİ PATLATTIĞINDA ORUCU BOZULUR MU?
Yüzde beliren sivilceleri patlatmak orucu bozmaz ve orucun kazasını da gerektirmez. Orucu bozan şeyler bilinen hallerdir.Orucu bozan şeylere, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den gelen sahih sünnet delâlet etmiştir. Bunlar:
1. Cima (cinsel ilişkiye girmek).
2. İstimnâ (mastürbasyon).
3. Yemek ve içmek.
4. Yemek ve içmek anlamında olan şeyler. Tıpkı serum taktırmak gibi.
5. Kasten kusmak.
6. Hacamât yaptırmak ve bu anlamda olan şeyler.Tıpkı kan bağışında bulunmak gibi.
7. Kadının âdet ve loğusa olması.
ORUCU BOZMAYAN ŞEYLER NELERDİR?
1 - Unutarak yemek içmek ve cinsî münasebette bulunmak, unutarak yapılan bu işler orucu bozmaz. Ancak oruçlu olduğunu hatırladığı anda, bu işleri yapmaktan geri durmalıdır.
* Birinin unutarak yiyip içtiğini görürsek ne yapmalıyız? Eğer yeyip içen adam, güçsüz, zayıf ve ihtiyar birisi ise, hatırlatmamak daha iyidir. Zira bu, Allah`ın, o kimseye, güçsüzlüğüne merhameten orucunu unutturmak suretiyle ikram ettiği bir rızıktır. Unutarak yeyip içen kimse güçlü, kuvvetli biri ise, hemen hatırlatılmalıdır.
2 - Uyurken ihtilâm olmak.
3 - Hanımını öpmek, elle tutmak, okşamak... Bu durumda meni gelmedikçe oruç bozulmaz.
4 - Kadına el sürmeden sadece bakmak, veya şehevî konuları düşünmek sebebiyle tahrik olup meninin gelmesi.
5 - Geceden cünüp olan kimsenin, yıkanmayı sahurdan sonraya, oruçlu vaktine bırakması.
6 - Ağza gelen balgamı yutmak.
7 - Kafasından burnun içine gelen akıntıyı çekip yutmak.
8 - Denize, yahut başka bir suya dalınca, kulağına su kaçmak.
9 - Kendi isteğiyle olmayarak boğazına sigara dumanı gibi keyif verici bir duman girmek.
10 - Boğazına toz veya sinek kaçmak. Gözyaşı veya yüz teri ağıza girecek olsa, eğer bir-iki damla kadarsa orucu bozmaz. Ancak tuzluluğu bütün ağız içinde hissedilecek kadar çok olup oruç hatırda iken yutulursa orucu bozar.
11 - Sahurdan dişleri arasında kalmış nohut tanesinden küçük şeyleri yutmak... Nohut tanesinden büyük olursa, orucu bozar.
12 - Hariçten susam veya buğday tanesi kadar bir şey`i ağzına alıp yavaş yavaş ve tadı boğazına varmayacak şekilde çiğneyip yoketmek.
13 - Kendiliğinden gelen kusuntu, yine kendiliğinden geriye gitse, ağız dolusu bile olsa orucu bozmaz. Kusma isteğiyle ağıza getirilen az miktardaki kusmuk ise, kendiliğinden içeri gitse, orucu bozmaz. Fakat miktarı ağız dolusu ise, orucu bozar.
14 - Kan aldırmak.
15 - Göze sürme çekmek.
16 - Ön ve arka yola sokulan parmak orucu bozmaz.
17 - Derideki gözeneklerden (mesamattan) içeri giren şeyler orucu bozmaz. Buna binaen vücuda sürülen yağ veya yıkanılıp soğukluğu içeri nüfuz eden su, orucu bozmaz. Çünkü bunlar mesamat yoluyla içeri girerler.
18 - Baş veya karındaki bir yaraya konulan ilâç, vücuttan içeri girmedikçe oruç bozulmaz.