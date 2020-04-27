Hünkar beğendi nasıl yapılır? Hünkar beğendi tarifi ve malzemeleri

Ramazan orucu tutulurken iftarda hem doyurucu, hem lezzetli hem de sağlıklı olan yemekler yapılıyor. Uzun saatler süren açlıktan sonra protein yönünden zengin hünkar beğendi lezzetine iftar sofranızda yer verebilirsiniz. Yapılışı zamanınızı almayan patlıcan ve etten dolayı sağlıklı ve doyurucu olan hünkar beğendinin nasıl yapıldığını haberimizden öğrenebilirsiniz.
Malzemeler:
200 gr kuşbaşı et
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet soğan
1 adet biber
1 adet domates
Yaklaşık 1 yemek kaşığı salça
1,5-2 su bardağı su
Tuz,karabiber
Beğendi için;
3 adet patlıcan
1 çay bardağı süt (az gelirse ilave edebilirsiniz)
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
Tuz
Yarım su bardağı kaşar rendesi
Yapılışı:
İlk olarak patlıcanlar fırında ya da ocakta közlenir. (Ben kemer patlıcan kullandığım için beğendi çekirdekli oldu. Siz mümkünse çekirdeksiz patlıcan kullanın)
Közlenen patlıcanlar kabuğu soyulup doğranır.
Tavada yağ ve un kavrulur.
Patlıcanlar tavaya eklenir ve iyice ezilir.
HÜNKAR BEĞENDİ YEMEĞİNİN HİKAYESİ
Hünkar beğendi yemeği, buruk bir aşk hikayesinden geliyor. Uzun yıllardan süregelen rivayetlere göre; 1800'lü yıllarda Sultan Abdülaziz Napolyon'u ziyarete gider. Ve o sırada kraliçeye aşık olur. Ama bu aşk imkansız denecek kadar zordur. Daha sonrasında Sultan da, Napolyon'u kendi sarayına davet eder. Ancak davete gidemeyen Napolyon, kendi yerine kraliçeyi gönderir. Bu sırada Hünkar, heyecanından dolayı yapılan hiçbir yemeği beğenmez. Kraliçe ziyarete giderken yanında Fransız bir aşçı götürür. Aşçının Osmanlı mutfağında yaptığı beşamel sosu, Türk aşçının dikkatini çekti. Ve hazırladığı patlıcan közünün üzerine döktü. Sultan yediği yemeği çok beğendi. Yemeğin adı o günden itibaren hünkar beğendi yemeği oldu. Aşkları ise kavuşamadan yarım kaldı.
İFTAR DUASI
Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;
-"Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü."
TÜRKÇE MANASI : (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)
Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; "Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti."
İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: "Allah'ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla."