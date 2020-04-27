Hünkar beğendi nasıl yapılır? Hünkar beğendi tarifi ve malzemeleri

Yapılışı:

İlk olarak patlıcanlar fırında ya da ocakta közlenir. (Ben kemer patlıcan kullandığım için beğendi çekirdekli oldu. Siz mümkünse çekirdeksiz patlıcan kullanın)

Közlenen patlıcanlar kabuğu soyulup doğranır.

Tavada yağ ve un kavrulur.

Patlıcanlar tavaya eklenir ve iyice ezilir.

HÜNKAR BEĞENDİ YEMEĞİNİN HİKAYESİ

Hünkar beğendi yemeği, buruk bir aşk hikayesinden geliyor. Uzun yıllardan süregelen rivayetlere göre; 1800'lü yıllarda Sultan Abdülaziz Napolyon'u ziyarete gider. Ve o sırada kraliçeye aşık olur. Ama bu aşk imkansız denecek kadar zordur. Daha sonrasında Sultan da, Napolyon'u kendi sarayına davet eder. Ancak davete gidemeyen Napolyon, kendi yerine kraliçeyi gönderir. Bu sırada Hünkar, heyecanından dolayı yapılan hiçbir yemeği beğenmez. Kraliçe ziyarete giderken yanında Fransız bir aşçı götürür. Aşçının Osmanlı mutfağında yaptığı beşamel sosu, Türk aşçının dikkatini çekti. Ve hazırladığı patlıcan közünün üzerine döktü. Sultan yediği yemeği çok beğendi. Yemeğin adı o günden itibaren hünkar beğendi yemeği oldu. Aşkları ise kavuşamadan yarım kaldı.

