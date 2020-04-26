İftar sofralarını tatlandıran keşkül tarifi!

Derviş çantası anlamına gelen keşkül ilginç hikayesiyle dikkat çeker. Osmanlı döneminde gurur ve kibir adına dilenmeye mecbur bırakılan dervişlere yiyeceklerini koymaları için keşkül adı verdikleri çantalar takılırdı. Fukara keşkelü adı da verilen bu lezzet, ileriki zamanlarda kanuni döneminde imâretlerinde fakirlere dağıtılan yüksek kalorili, sütlü bir tatlı halini almıştır. Sizler için derlediğimiz tarif ile lezzetli bir keşkül tatlısı hazırlayabilirsiniz.



Malzemeler:

1 litre süt

1 su bardağı şeker

1 adet yumurta sarısı

1 paket vanilya

1 çay bardağı badem tozu

1 çay bardağı hindistan cevizi

1 yemek kaşığı pirinç unu

2 yemek kaşığı nişasta



Yapılışı:

Süt , şeker, yumurta sarısı, nişasta ve pirinç unu tencereye alınır ve çırpılır.

Badem tozu, hindistan cevizi, ardından şekerli vanilin de eklenerek iyice çırpılır.

Tencere orta ateşe konulur ve devamlı çırparak koyulaşıp göz göz olana kadar pişirilir.

Kaselere pay edilir ve oda ısısına gelene kadar dışarıda sonra buzdolabında tamamen soğutulur ve servis edilir. Afiyet olsun.





İFTARDA OKUNACAK DUALAR

Allah'ım senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım. Ey, bağışlaması bol Rabb'im, beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

-Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema" ahhertü. "

"Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''

Bismillahi vel hamdü lillahi, Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ni hamdike tekabbel mini, inneke entes semiul alim.

Allahım! Senin senin için oruç tuttum, Senin için rızkınla oruçumu açtım. Ancak sana tevekkül ettim. Seni hamdinle tespih ederim. Allahım benden kabul buyur. Çünkü sen işiten ve bilensin.

Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;

-"Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü."

TÜRKÇE MANASI : (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)

Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; "Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti."

İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: "Allah'ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla."