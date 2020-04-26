Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ramazan
    • 26.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    En uzun oruç 'te: 17 saat 56 dakika

    Sahur ve iftar arasında 17 saat 56 dakikalık zaman farkı olan ’in Tromso şehri, ‘en uzun oruç tutulan kent’ olarak açıklandı... Ramazan ayının ilk günü Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 26 dakika oruç tutuldu.

    En uzun oruç!
    11 ayın sultanı Ramazan ayı başladı. Müslümanlar için büyük öneme sahip Ramazan ayının ilk orucu için 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkıldı ve ilk oruçlar tutulmaya başlandı. 'in Tromso şehrinde ise 17 saat 56 dakika oruç tutuldu. 'de ise Sinoplular 15 saat 37 dakika oruç kalarak en uzun orucu, Hataylılar ise 15 saat 7 dakikayla en kısa orucu tuttu. Ülke genelinde camilere ilişkin alınan Coronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar, teravih namazı ve itikaf gibi ibadetlerini evlerinde ifa etti.


    EN KISA GABON 13 SAAT 26 DAKİKA
    Ramazan ayının ilk günü Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 26 dakika oruç tutuldu.

    SİNOP'TA 15 SAAT 37 DK
    Sinoplu vatandaşlar 15 saat 37 dakika oruç kalarak en uzun orucu, Hataylı vatandaşlar ise 15 saat 7 dakikayla en kısa orucu tuttu. Kadir Gecesi ise 19 Mayıs'ta idrak edilecek.
    Haberler Ramazan En uzun oruç Norveç'te: 17 saat 56 dakika
    Ramazan Haberleri Tüm ramazan haberleri
    Tüm Ramazan Haberleri