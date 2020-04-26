11 ayın sultanı Ramazan ayı başladı. Müslümanlar için büyük öneme sahip Ramazan ayının ilk orucu için 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkıldı ve ilk oruçlar tutulmaya başlandı. Norveç'in Tromso şehrinde ise 17 saat 56 dakika oruç tutuldu. Türkiye'de ise Sinoplular 15 saat 37 dakika oruç kalarak en uzun orucu, Hataylılar ise 15 saat 7 dakikayla en kısa orucu tuttu. Ülke genelinde camilere ilişkin alınan Coronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar, teravih namazı ve itikaf gibi ibadetlerini evlerinde ifa etti.
EN KISA GABON 13 SAAT 26 DAKİKA
Ramazan ayının ilk günü Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 26 dakika oruç tutuldu.
SİNOP'TA 15 SAAT 37 DK
Sinoplu vatandaşlar 15 saat 37 dakika oruç kalarak en uzun orucu, Hataylı vatandaşlar ise 15 saat 7 dakikayla en kısa orucu tuttu. Kadir Gecesi ise 19 Mayıs'ta idrak edilecek.
EN KISA GABON 13 SAAT 26 DAKİKA
Ramazan ayının ilk günü Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 26 dakika oruç tutuldu.
SİNOP'TA 15 SAAT 37 DK
Sinoplu vatandaşlar 15 saat 37 dakika oruç kalarak en uzun orucu, Hataylı vatandaşlar ise 15 saat 7 dakikayla en kısa orucu tuttu. Kadir Gecesi ise 19 Mayıs'ta idrak edilecek.