İftar duası kısa uzun! İftarda okunacak dualar! Ramazan ayı iftar duası Türkçe Arapça!

Kısa uzun iftar duası! Ramazan ayı iftar duası orucunu açmak isteyen kişiler tarafından sorgulanıyor. Türkçe Arapça iftar duası merak ediliyor. Mübarek Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç tutan milyonlarca Müslüman iftar sırasında iftar duası etmek istiyor. Haberimizden iftarda okunacak duaları öğrenebilirsiniz. Peygamber Efendimizin hicretinden bir buçuk yıl sonra Şaban ayının onuncu günü farz kılınmış olan oruç ibadeti, İslamın 5 şartından biridir.
İFTAR VAKTİ OKUNACAK DUA!
Allah'ım senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım. Ey, bağışlaması bol Rabb'im, beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin.
-Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema" ahhertü. "
"Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''
Bismillahi vel hamdü lillahi, Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ni hamdike tekabbel mini, inneke entes semiul alim.
Allahım! Senin senin için oruç tuttum, Senin için rızkınla oruçumu açtım. Ancak sana tevekkül ettim. Seni hamdinle tespih ederim. Allahım benden kabul buyur. Çünkü sen işiten ve bilensin.
İFTAR DUASI
Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;
-"Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü."
TÜRKÇE MANASI : (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)
Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; "Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti."
İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: "Allah'ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla."
SAHURDA OKUNACAK DUALAR NELERDİR?
* Azda olsa bir şeyler yemek.
* Resulallah (s.a.a) dedi ki; "Allah ve melekleri sahur vakitlerinde istiğfar eden ve sahur yemeği yiyen kimselere salavat getirirler."
* Kadir Sûresini okumak.
* Sahurda şu duayı okumak.
"Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi'tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu'l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu'l yesire ve ye'fu eni'l kesiri, ikbel minni'l yesire, ve'fu enni'l kesire, inneke ente'l ğafuru'r Rahim, Allahumme inniy es'eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a'leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine'l ayşi bima kasemte li, ya erheme'r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni'meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente's satiru avreti, ve'l aminu rev'eti ve'l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme'r rahimin."
"Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin.Allah'ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi."
SAHUR NEDİR?
Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Ramazan ayıda mümkün olduğu kadar sahur yapmaya gayret etmeliyiz. Sahurların yüksek fazîlet ve kıymeti hakkında Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:
Hz. Enes'ten rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurdu:
"Sahur yapınız, zira sahurda bolluk-bereket vardır." (Buhârî, Savm 20; Müslim, Sıyâm 45)
İbni Ömer (r.a.) dedi ki, Resûlullah'ın iki müezzini vardı: Bilâl ve İbni Ümmü Mektûm. Resûlullah şöyle buyurdu:
"Bilâl geceleyin erkence ezan okur. Siz İbni Ümmü Mektûm ezan okuyuncaya kadar yiyip içiniz."
İbni Ömer, "Bu ikisinin arasındaki zaman, biri inip diğeri çıkıncaya kadar geçen vakitten ibaretti" demiştir. (Buhârî, Ezân 11, 13, Şehâdât 11, Savm 17)
Resûlullah, oruç tutarken sahura kalkmayı ve iftarda acele etmeyi tavsiye etmiştir. (Buhârî, Savm, 45; Müslim, Sıyâm, 48; Tirmizî, Savm, 17/708.)
"Gündüzün orucuna sahur yemeği ile gecenin ibadetine de öğle uykusu ile yardımcı olunuz!" (Hâkim, I, 588)
Ebûbekir (r.a.) şöyle buyurur:
"Ramazan'da (Teravih) namazından ayrılıp, hizmetçilerden ale'l-acele sahur yemeği getirmelerini isterdik, çünkü fecrin doğmasından korkardık." (Muvatta', es-Salâtü fî Ramadân, 7)
"….Sakîf temsilcilerine İslâm'ın farzları ve ahkâmı öğretildi. Hz. Peygamber, Ramazan'ın kalan kısmında oruç tutmalarını da onlara emretti. Bilâl-i Habeşi, onların sahur ve iftar yemeklerini yanlarına götürürdü." ( Vâkıdî, III, 968.)
PEYGAMBER EFENDİMİZ RAMAZAN AYINI NASIL GEÇİRİRDİ?
Hz. Muhammed hayatı boyunca hep sosyal biri olmuştur. Özellikle Ramazan'da hasta ve yaşlılara yaptığı ziyaretleri artırdığı biliniyor. Fakirlerin ihtiyaçlarının giderilmesinde de aktif bir rol üstlenmiştir. Peygamberimiz kendi yaptığı ziyaretlerin yanında diğer müminleri de akraba ziyaretlerine teşvik ederdi. Ümmetine zekat konularında da tavsiyelerde bulunurdu. Hz. Muhammed sahur ve iftarda karnını çok doyurmaz, genelde hurma yiyip su içerdi. Diğer sahabelerden farklı beslenmeyen peygamberimiz, elindekileri de çoğunlukla dağıtırdı. Hz. Muhammed iftar yemeklerinde aşırıya kaçmazdı. Ayrıca Peygamber Efendimiz iftar sofrasında dua etmeyi de severdi. Peygamberimiz teravih namazlarını yalnız ya da cemaatle kılardı. Ramazan ayının son dönemlerinde de ev ahalisiyle gece ibadet ederdi. Hz. Muhammed mutlaka, sahura kalkardı. Peygamber Efendimiz her gün Kur'an-ı Kerim okurdu. Ramazan ayının son on gününe girdiğinde normal günlerden daha fazla ibadete yönelirdi.
Hz. Peygamber oruç tutarken niyeti ihmal etmemiştir. Hz. Peygamber'in tatlı bir yiyecekle, özellikle de hurmayla orucunu açtığı rivayet edilir. Hurma bulamadığı zamanlarda ise orucunu suyla açtığı ve böyle yapılmasını tavsiye ettiği de rivayetlerden biridir. Hz. Peygamber'in, oruçlu olduğu günlerde günlük işlerini ve diğer ibadetlerini aksatmadığı biliniyor. Hz. Muhammed, Ramazan ayında yalan ve gıybet konusunda daha dikkatli olunmasına fazlaca özen göstermiştir. Bedensel temizliğine oldukça önem veren Hz Muhammed, diş temizliğine ve vücut temizliğine her zaman dikkat etmiştir. Hz. Peygamber, Ramazan akşamlarını özellikle teravih namazı kılarak geçirmiş ve müminleri de bu namazı kılmaya teşvik etmiştir. Hz. Muhammed, zekâtını da bu dönemde fazlasıyla yerine getirmiştir.