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    • 25.04.2020 00:25
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    ve ’in sesinden Kur'an-ı mealli hatim podcastleri .com'da

    .com, yeni dijital içeriği mealli hatim podcastleriyle, 'da da okurlarına hizmet vermeye devam ediyor. “ ve ’in sesinden Kur'an-ı mealli hatim podcastleri Fikriyat.com'da sizlerle...

    Kur'an-ı Kerim mealli podcastler Fikriyat.com'da

    'nin en önemli otoritesi olan yazarları, İslam düşünce ve hayatına dair referans içerikleri, Kur'an-ı 'i mealiyle birlikte okuma ve dinleme fırsatı sunan .com, yeni bir dijital yenilikle sizlere hizmet vermeye devam ediyor.

    On bir ayın sultanı ayının gelmesiyle kalpler daha yoğun bir şekilde Kur'an-ı Kerim ile hemhal olmaya başladı. Fikriyat.com da Kur'an-ı Kerim'den sure ve mealleri ayet ayet dinleyebileceğiniz podcastleri ile siz değerli takipçilerinin hizmetinde.

    İSHAK DANIŞ VE NUVİD CANDANER SURE VE MEALLERİ AYET AYET SESLENDİRİYOR
    ve Nüvid Candaner'in Kur'an-ı Kerim'den sure ve mealleri ayet ayet seslendirdiği 'Mealli Hatim' podcastleri "https://www.fikriyat.com/kurani-kerim-meal" adresinden dinleyebilir veya indirebilirsiniz.

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    Haberler Ramazan “İshak Danış ve Nüvit Candaner’in sesinden Kur'an-ı Kerim mealli hatim podcastleri Fikriyat.com'da
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