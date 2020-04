Türkiye'nin en önemli otoritesi olan yazarları, İslam düşünce ve hayatına dair referans içerikleri, Kur'an-ı Kerim'i mealiyle birlikte okuma ve dinleme fırsatı sunan Fikriyat.com, yeni bir dijital yenilikle sizlere hizmet vermeye devam ediyor.



On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle kalpler daha yoğun bir şekilde Kur'an-ı Kerim ile hemhal olmaya başladı. Fikriyat.com da Kur'an-ı Kerim'den sure ve mealleri ayet ayet dinleyebileceğiniz podcastleri ile siz değerli takipçilerinin hizmetinde.



İSHAK DANIŞ VE NUVİD CANDANER SURE VE MEALLERİ AYET AYET SESLENDİRİYOR

İshak Danış ve Nüvid Candaner'in Kur'an-ı Kerim'den sure ve mealleri ayet ayet seslendirdiği 'Mealli Hatim' podcastleri "https://www.fikriyat.com/kurani-kerim-meal" adresinden dinleyebilir veya indirebilirsiniz.



DİNLEMEK YA DA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ