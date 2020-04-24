Türkiye'nin en önemli otoritesi olan yazarları, İslam düşünce ve hayatına dair referans içerikleri, Kur'an-ı Kerim'i mealiyle birlikte okuma ve dinleme fırsatı sunan Fikriyat.com, yeni bir dijital yenilikle sizlere hizmet vermeye devam ediyor.
On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle kalpler daha yoğun bir şekilde Kur'an-ı Kerim ile hemhal olmaya başladı. Fikriyat.com da Kur'an-ı Kerim'den sure ve mealleri ayet ayet dinleyebileceğiniz podcastleri ile siz değerli takipçilerinin hizmetinde.
İSHAK DANIŞ VE NUVİD CANDANER SURE VE MEALLERİ AYET AYET SESLENDİRİYOR
İshak Danış ve Nüvid Candaner'in Kur'an-ı Kerim'den sure ve mealleri ayet ayet seslendirdiği 'Mealli Hatim' podcastleri "https://www.fikriyat.com/kurani-kerim-meal" adresinden dinleyebilir veya indirebilirsiniz.
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“İshak Danış ve Nüvit Candaner’in sesinden Kur'an-ı Kerim mealli hatim podcastleri Fikriyat.com'da
Fikriyat.com, yeni dijital içeriği mealli hatim podcastleriyle, Ramazan'da da okurlarına hizmet vermeye devam ediyor. “İshak Danış ve Nüvit Candaner’in sesinden Kur'an-ı Kerim mealli hatim podcastleri Fikriyat.com'da sizlerle...
Türkiye'nin en önemli otoritesi olan yazarları, İslam düşünce ve hayatına dair referans içerikleri, Kur'an-ı Kerim'i mealiyle birlikte okuma ve dinleme fırsatı sunan Fikriyat.com, yeni bir dijital yenilikle sizlere hizmet vermeye devam ediyor.