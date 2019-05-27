Yoğurdu sofradan eksik etmeyin

Mutfağımızdaki geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan yoğurt, günümüzde tüm dünyanın tanıyıp, faydalarını öğrendiği ve sofralarından eksik etmediği değerli bir besin. Yoğurt, dengeli oranda protein, karbonhidrat ve yağ içeriği ile hem doyurucu hem de uzun süre tok tutan bir besin olduğundan Ramazan sofraları için de ideal bir seçimdir. İçeriğindeki probiyotik bakteriler bağırsaklar için çok faydalıdır ve sindirime de yardım eder. İftarda oruç açtıktan sonra bir kase kadar yoğurt yemek, kan şekeri seviyesini düzenler. Sahurda yenen yoğurt ise oruç sırasında tokluk sağlar. İftar ve sahur arasında, ara öğün olarak içine kuruyemiş ve meyve eklenmiş yoğurt tercih edilebilir. Salatalara sos olarak eklenebilir, cacık ve ayran olarak da tüketilebilir. Yoğurdu çorbalara ekleyebilir veya içine haşlanmış bakliyat ilave ederek soğuk çorba olarak da hazırlayabilirsiniz. Vücudun günlük ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri karşılamak için iftar ve sahur sofralarında mutlaka yoğurt bulundurup Ramazan boyunca da her gün tüketmeye özen gösterin.
YEŞİL SUYUNU DÖKMEYİN
Yoğurttan en iyi şekilde faydalanabilmek için yeşil suyunu kesinlikle dökmeyin ve suyu ile birlikte tüketin. Yoğurt suyunu, çorbalara ekleyerek veya ayran yaparken de kullanabilirsiniz. İçeriğindeki bakterilerin korunabilmesi için yoğurdu mutlaka buzdolabın
Yoğurttan gelen sağlık
YOĞURT; A, B, E vitaminleri ile protein, kalsiyum, magnezyum ve fosfor yönünden zengindir.
Kas ve kemik erimesini önler.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Kalbi korur, kolesterolü dengeler.
Bağırsakları düzenler.
Sindirime yardım eder.
Enfeksiyonlara karşı etkilidir.
Vücut direncini arttırır.
Yağ yakıcı özelliği vardır.
TÜRKİYE'NİN GÜVENDİĞİ TARİFLERİN ADRESİ SOFRA DERGİSİ'NDEN RAMAZAN MENÜSÜ:
Kavurmalı badem çorbası
Lorlu yaprak sarması
Mantı
Barbunyalı fasulye yuvası
Tahinli muhallebi
BARBUNYALI FASULYE YUVASI 4-6 KİŞİLİK
■ 500 GRAM ÇALI FASULYE
■ 1 ADET SOĞAN
■ 1 TÜRK KAHVESI FINCANI + 1 ÇORBA KAŞIĞI ZEYTİNYAĞI
■ 2 ADET DOMATES
■ 2 ADET KESME ŞEKER
■ 1 ADET HAVUÇ
■ 1 TATLI KAŞIĞI DOMATES SALÇASI
■ 10-12 ADET KIRAZ DOMATES
■ 1 SU BARDAĞI HAŞLANMIŞ BARBUNYA
■ YETERI KADAR SU
■ TUZ, KARABİBER
FASULYEYI ayıklayıp, boylamasına ortadan ikiye kesin. Ayrı bir yerde piyazlık doğranmış soğanı 1 kahve fincanı zeytinyağında soteleyin. Rendelenmiş domates ilave edip, tuz ve karabiberini ayarlayın. Fasulyeyi tencereye ekleyin ve üzerini kaplayacak kadar sıcak su ilave edin. Kesmeşeker katıp, fasulye yumuşayıp suyunu çekene dek ağır ateşte pişirin. Başka bir tencereye kalan 1 çorba kaşığı zeytinyağını alın. Küp doğranmış havucu ekleyip soteleyin. Salça ve kiraz domates ilave edip sotelemeye devam edin. Barbunyayı katıp karıştırın. 1 çay bardağı sıcak su ilave edip, suyunu çekene dek pişirin. Fasulyeyi servis tabağına alıp, ortası çukur kalacak şekilde yerleştirin. Ortasına barbunyalı karışımı koyup servis yapın.
KAVURMALI BADEM ÇORBASI 4-6 KİŞİLİK
■ 150 GRAM KAVURMA
■ 150 GRAM TATLI KABUKSUZ BADEM
■ 3 ÇORBA KAŞIĞI MARGARIN
■ 1/2 SU BARDAĞI UN
■ 2.5 SU BARDAĞI SÜT
■ 4 SU BARDAĞI ET SUYU
■ 1 TUTAM RENDELENMIŞ MUSKAT
■ 1 ADET INCE KIYILMIŞ KEREVIZ SAPI
■ TUZ
BADEMLERI rengi hafifçe pembeleşinceye kadar 1 çorba kaşığı margarinde kavurun. Kavrulmuş bademlerin 2 çorba kaşığını serviste kullanmak için ayırın. Kalanı blenderde irice çekin. Tekrar tencereye alıp kalan margarini üzerine ekleyin. Unu ilave edip, unun rengi dönene dek kavurun. Üzerine süt ve et suyunu ekleyip karıştırarak pişirmeye devam edin. Kaynamaya başlayınca muskat rendesi, kereviz sapı ve tuzunu ekleyerek ocağın altını kapatın. Ayırdığınız bademleri ve doğranıp ısıtılmış kavurmayı çorbanın üzerine ekleyip, sıcak olarak servis edin.
LORLU YAPRAK SARMASI 4-6 KIŞILIK
■ 1 SU BARDAĞI KÖFTELIK BULGUR
■ 250 GRAM TAZE TUZSUZ LOR
■ 1 ADET SOĞAN
■ 200 GRAM MARGARIN VEYA TEREYAĞI
■ 250 GRAM SALAMURA YAPRAK
■ TUZ, REYHAN
İNCE kıyılmış soğanı margarin ile kavurun. Loru geniş bir kaba alıp üzerine bulgur, kavrulmuş soğanın yarısı, reyhan ve tuz ekleyip yoğurun. Yaprakların tuzunu almak için ılık suda 15 dakika bekletip süzün. Daha sonra birkaç kez sudan geçirip sıkın. Yaprakları çok kalın olmayacak şekilde sarın. Sarmaları bir tencereye yerleştirin. Kalan soğanı sarmaların üzerine gezdirin. 1 su bardağı sıcak su ekleyin. Sarmaların üzerine ateşe dayanıklı bir tabak kapatın. Kısık ateşte bulgur yumuşayana dek (gerekirse sıcak su ekleyerek) pişirin.
MANTI 8-10 KIŞILIK
HAMURU IÇIN:
■ 6 SU BARDAĞI UN
■ 3 ADET YUMURTA
■ 2.5 SU BARDAĞI SOĞUK SU
■ TUZ
İÇI IÇIN:
■ 200 GRAM KIYMA
■ 1 ADET KÜÇÜK BOY SOĞAN
■ YARIM DEMET MAYDANOZ
■ TUZ, KARABIBER HAŞLAMAK IÇIN:
■ 6 SU BARDAĞI SU
■ TUZ
ÜZERI IÇIN:
■ 3 SU BARDAĞI YOĞURT
■ 4-5 DIŞ EZILMIŞ SARIMSAK
■ 2 ÇORBA KAŞIĞI MARGARIN VEYA TEREYAĞI
■ 1 ÇAY KAŞIĞI TOZBIBER
■ TUZ
HAMURU için, unu bir kaba eleyin ve ortasını havuz şeklinde açın. Yumurtaları, suyu ve tuzu koyarak sert bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru 4 bezeye ayırın ve yarım saat dinlenmeye bırakın. Derin bir kabın içinde kıyma, rendelenmiş soğan, ince kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiberi karıştırarak iç harcı hazırlayın. Her bir bezeyi yufka büyüklüğünde açın. Yufkaları önce enine sonra boyuna küçük kare parçalar elde edecek şekilde kesin. Kestiğiniz küçük karelerin ortasına parmağınızla kıymalı harçtan koyup, karelerin 4 köşesini birleştirerek kapatın (üçgen de yapabilirsiniz). Mantıları tuzlu kaynar suda haşlayıp süzün. Servis tabağına alıp üzerine sarmısaklı yoğurt dökün. Yağda kızdırılmış toz kırmızıbiber gezdirerek sıcak servis yapın.
TAHINLI MUHALLEBI 8 KIŞILIK
■ 1 LT SÜT
■ 1 SU BARDAĞI TOZ ŞEKER
■ 1 SU BARDAĞI TAHIN
■ 1 ADET YUMURTA
■ 2 ADET YUMURTA SARISI
■ 3 ÇORBA KAŞIĞI UN
■ 3 ÇORBA KAŞIĞI NIŞASTA
ÜZERI IÇIN:
■ PEKMEZ
TAHIN dışındaki tüm malzemeyi derin bir tencerede karıştırıp, daha sonra ocağa koyun. Malzemeyi sürekli karıştırarak kaynatın. Kaynayan muhallebinin içine tahini de ekleyip, şöyle bir karıştırın ve muhallebiyi servis bardaklarına boşaltın. Buzdolabında soğutup, üzerini pekmezle süsleyerek servis yapın.
HAZIRLAYAN: Sofra Dergisi Yazı İşleri Müdürü İlknur Mine Nartop
YEŞİL SUYUNU DÖKMEYİN
Yoğurttan en iyi şekilde faydalanabilmek için yeşil suyunu kesinlikle dökmeyin ve suyu ile birlikte tüketin. Yoğurt suyunu, çorbalara ekleyerek veya ayran yaparken de kullanabilirsiniz. İçeriğindeki bakterilerin korunabilmesi için yoğurdu mutlaka buzdolabın
Yoğurttan gelen sağlık
YOĞURT; A, B, E vitaminleri ile protein, kalsiyum, magnezyum ve fosfor yönünden zengindir.
Kas ve kemik erimesini önler.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Kalbi korur, kolesterolü dengeler.
Bağırsakları düzenler.
Sindirime yardım eder.
Enfeksiyonlara karşı etkilidir.
Vücut direncini arttırır.
Yağ yakıcı özelliği vardır.
TÜRKİYE'NİN GÜVENDİĞİ TARİFLERİN ADRESİ SOFRA DERGİSİ'NDEN RAMAZAN MENÜSÜ:
Kavurmalı badem çorbası
Lorlu yaprak sarması
Mantı
Barbunyalı fasulye yuvası
Tahinli muhallebi
BARBUNYALI FASULYE YUVASI 4-6 KİŞİLİK
■ 500 GRAM ÇALI FASULYE
■ 1 ADET SOĞAN
■ 1 TÜRK KAHVESI FINCANI + 1 ÇORBA KAŞIĞI ZEYTİNYAĞI
■ 2 ADET DOMATES
■ 2 ADET KESME ŞEKER
■ 1 ADET HAVUÇ
■ 1 TATLI KAŞIĞI DOMATES SALÇASI
■ 10-12 ADET KIRAZ DOMATES
■ 1 SU BARDAĞI HAŞLANMIŞ BARBUNYA
■ YETERI KADAR SU
■ TUZ, KARABİBER
FASULYEYI ayıklayıp, boylamasına ortadan ikiye kesin. Ayrı bir yerde piyazlık doğranmış soğanı 1 kahve fincanı zeytinyağında soteleyin. Rendelenmiş domates ilave edip, tuz ve karabiberini ayarlayın. Fasulyeyi tencereye ekleyin ve üzerini kaplayacak kadar sıcak su ilave edin. Kesmeşeker katıp, fasulye yumuşayıp suyunu çekene dek ağır ateşte pişirin. Başka bir tencereye kalan 1 çorba kaşığı zeytinyağını alın. Küp doğranmış havucu ekleyip soteleyin. Salça ve kiraz domates ilave edip sotelemeye devam edin. Barbunyayı katıp karıştırın. 1 çay bardağı sıcak su ilave edip, suyunu çekene dek pişirin. Fasulyeyi servis tabağına alıp, ortası çukur kalacak şekilde yerleştirin. Ortasına barbunyalı karışımı koyup servis yapın.
KAVURMALI BADEM ÇORBASI 4-6 KİŞİLİK
■ 150 GRAM KAVURMA
■ 150 GRAM TATLI KABUKSUZ BADEM
■ 3 ÇORBA KAŞIĞI MARGARIN
■ 1/2 SU BARDAĞI UN
■ 2.5 SU BARDAĞI SÜT
■ 4 SU BARDAĞI ET SUYU
■ 1 TUTAM RENDELENMIŞ MUSKAT
■ 1 ADET INCE KIYILMIŞ KEREVIZ SAPI
■ TUZ
BADEMLERI rengi hafifçe pembeleşinceye kadar 1 çorba kaşığı margarinde kavurun. Kavrulmuş bademlerin 2 çorba kaşığını serviste kullanmak için ayırın. Kalanı blenderde irice çekin. Tekrar tencereye alıp kalan margarini üzerine ekleyin. Unu ilave edip, unun rengi dönene dek kavurun. Üzerine süt ve et suyunu ekleyip karıştırarak pişirmeye devam edin. Kaynamaya başlayınca muskat rendesi, kereviz sapı ve tuzunu ekleyerek ocağın altını kapatın. Ayırdığınız bademleri ve doğranıp ısıtılmış kavurmayı çorbanın üzerine ekleyip, sıcak olarak servis edin.
LORLU YAPRAK SARMASI 4-6 KIŞILIK
■ 1 SU BARDAĞI KÖFTELIK BULGUR
■ 250 GRAM TAZE TUZSUZ LOR
■ 1 ADET SOĞAN
■ 200 GRAM MARGARIN VEYA TEREYAĞI
■ 250 GRAM SALAMURA YAPRAK
■ TUZ, REYHAN
İNCE kıyılmış soğanı margarin ile kavurun. Loru geniş bir kaba alıp üzerine bulgur, kavrulmuş soğanın yarısı, reyhan ve tuz ekleyip yoğurun. Yaprakların tuzunu almak için ılık suda 15 dakika bekletip süzün. Daha sonra birkaç kez sudan geçirip sıkın. Yaprakları çok kalın olmayacak şekilde sarın. Sarmaları bir tencereye yerleştirin. Kalan soğanı sarmaların üzerine gezdirin. 1 su bardağı sıcak su ekleyin. Sarmaların üzerine ateşe dayanıklı bir tabak kapatın. Kısık ateşte bulgur yumuşayana dek (gerekirse sıcak su ekleyerek) pişirin.
MANTI 8-10 KIŞILIK
HAMURU IÇIN:
■ 6 SU BARDAĞI UN
■ 3 ADET YUMURTA
■ 2.5 SU BARDAĞI SOĞUK SU
■ TUZ
İÇI IÇIN:
■ 200 GRAM KIYMA
■ 1 ADET KÜÇÜK BOY SOĞAN
■ YARIM DEMET MAYDANOZ
■ TUZ, KARABIBER HAŞLAMAK IÇIN:
■ 6 SU BARDAĞI SU
■ TUZ
ÜZERI IÇIN:
■ 3 SU BARDAĞI YOĞURT
■ 4-5 DIŞ EZILMIŞ SARIMSAK
■ 2 ÇORBA KAŞIĞI MARGARIN VEYA TEREYAĞI
■ 1 ÇAY KAŞIĞI TOZBIBER
■ TUZ
HAMURU için, unu bir kaba eleyin ve ortasını havuz şeklinde açın. Yumurtaları, suyu ve tuzu koyarak sert bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru 4 bezeye ayırın ve yarım saat dinlenmeye bırakın. Derin bir kabın içinde kıyma, rendelenmiş soğan, ince kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiberi karıştırarak iç harcı hazırlayın. Her bir bezeyi yufka büyüklüğünde açın. Yufkaları önce enine sonra boyuna küçük kare parçalar elde edecek şekilde kesin. Kestiğiniz küçük karelerin ortasına parmağınızla kıymalı harçtan koyup, karelerin 4 köşesini birleştirerek kapatın (üçgen de yapabilirsiniz). Mantıları tuzlu kaynar suda haşlayıp süzün. Servis tabağına alıp üzerine sarmısaklı yoğurt dökün. Yağda kızdırılmış toz kırmızıbiber gezdirerek sıcak servis yapın.
TAHINLI MUHALLEBI 8 KIŞILIK
■ 1 LT SÜT
■ 1 SU BARDAĞI TOZ ŞEKER
■ 1 SU BARDAĞI TAHIN
■ 1 ADET YUMURTA
■ 2 ADET YUMURTA SARISI
■ 3 ÇORBA KAŞIĞI UN
■ 3 ÇORBA KAŞIĞI NIŞASTA
ÜZERI IÇIN:
■ PEKMEZ
TAHIN dışındaki tüm malzemeyi derin bir tencerede karıştırıp, daha sonra ocağa koyun. Malzemeyi sürekli karıştırarak kaynatın. Kaynayan muhallebinin içine tahini de ekleyip, şöyle bir karıştırın ve muhallebiyi servis bardaklarına boşaltın. Buzdolabında soğutup, üzerini pekmezle süsleyerek servis yapın.
HAZIRLAYAN: Sofra Dergisi Yazı İşleri Müdürü İlknur Mine Nartop
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.