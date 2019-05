Yoğurdu sofradan eksik etmeyin

GÜVENDİĞİ

geçmişiyüzyıllar öncesinedayanan yoğurt, günümüzdetüm dünyanın tanıyıp,faydalarını öğrendiğive sofralarından eksiketmediği değerli bir besin.Yoğurt, dengeli orandaprotein, karbonhidrat veyağ içeriği ile hem doyurucuhem de uzun süretok tutan bir besin olduğundan Ramazan sofralarıiçin de ideal bir seçimdir.İçeriğindeki probiyotikbakteriler bağırsaklar içinçok faydalıdır ve sindirimede yardım eder.İftarda oruç açtıktansonra bir kase kadaryoğurt yemek, kan şekeriseviyesini düzenler. Sahurdayenen yoğurt ise oruçsırasında tokluk sağlar. İftar ve sahur arasında,ara öğün olarak içinekuruyemiş vemeyve eklenmişyoğurt tercihedilebilir. Salatalarasos olarakeklenebilir, cacıkve ayran olarak datüketilebilir.Yoğurdu çorbalaraekleyebilir veyaiçine haşlanmış bakliyatilave edereksoğuk çorba olarakda hazırlayabilirsiniz.Vücudun günlük ihtiyacıolan vitamin ve minerallerikarşılamak için iftar vesahur sofralarında mutlakayoğurt bulundurup Ramazanboyunca da her güntüketmeye özen gösterin.Yoğurttan en iyi şekilde faydalanabilmek için yeşil suyunuve suyu ile birlikte tüketin. Yoğurt suyunu, çorbalara ekleyerek veya ayran yaparken de kullanabilirsiniz.Yoğurttan gelen sağlıkYOĞURT; A, B, E vitaminleri ile protein, kalsiyum, magnezyum ve fosfor yönünden zengindir.Kas ve kemik erimesini önler.Bağışıklık sistemini güçlendirir.Kalbi korur, kolesterolü dengeler.Bağırsakları düzenler.Sindirime yardım eder.Enfeksiyonlara karşı etkilidir.Vücut direncini arttırır.Yağ yakıcı özelliği vardır.Kavurmalı badem çorbasıLorlu yaprak sarmasıMantıBarbunyalı fasulye yuvasıTahinli muhallebi■ 500 GRAM ÇALI FASULYE■ 1 ADET SOĞAN■ 1 TÜRK KAHVESI FINCANI + 1 ÇORBA KAŞIĞI ZEYTİNYAĞI■ 2 ADET DOMATES■ 2 ADET KESME ŞEKER■ 1 ADET HAVUÇ■ 1 TATLI KAŞIĞI DOMATES SALÇASI■ 10-12 ADET KIRAZ DOMATES■ 1 SU BARDAĞI HAŞLANMIŞ BARBUNYA■ YETERI KADAR SU■ TUZ, KARABİBERayıklayıp, boylamasına ortadan ikiye kesin. Ayrı bir yerde piyazlık doğranmış soğanı 1 kahve fincanı zeytinyağında soteleyin. Rendelenmiş domates ilave edip, tuz ve karabiberini ayarlayın. Fasulyeyi tencereye ekleyin ve üzerini kaplayacak kadar sıcak su ilave edin. Kesmeşeker katıp, fasulye yumuşayıp suyunu çekene dek ağır ateşte pişirin. Başka bir tencereye kalan 1 çorba kaşığı zeytinyağını alın. Küp doğranmış havucu ekleyip soteleyin. Salça ve kiraz domates ilave edip sotelemeye devam edin. Barbunyayı katıp karıştırın. 1 çay bardağı sıcak su ilave edip, suyunu çekene dek pişirin. Fasulyeyi servis tabağına alıp, ortası çukur kalacak şekilde yerleştirin. Ortasına barbunyalı karışımı koyup servis yapın.■ 150 GRAM KAVURMA■ 150 GRAM TATLI KABUKSUZ BADEM■ 3 ÇORBA KAŞIĞI MARGARIN■ 1/2 SU BARDAĞI UN■ 2.5 SU BARDAĞI SÜT■ 4 SU BARDAĞI ET SUYU■ 1 TUTAM RENDELENMIŞ MUSKAT■ 1 ADET INCE KIYILMIŞ KEREVIZ SAPI■ TUZrengi hafifçe pembeleşinceye kadar 1 çorba kaşığı margarinde kavurun. Kavrulmuş bademlerin 2 çorba kaşığını serviste kullanmak için ayırın. Kalanı blenderde irice çekin. Tekrar tencereye alıp kalan margarini üzerine ekleyin. Unu ilave edip, unun rengi dönene dek kavurun. Üzerine süt ve et suyunu ekleyip karıştırarak pişirmeye devam edin. Kaynamaya başlayınca muskat rendesi, kereviz sapı ve tuzunu ekleyerek ocağın altını kapatın. Ayırdığınız bademleri ve doğranıp ısıtılmış kavurmayı çorbanın üzerine ekleyip, sıcak olarak servis edin.■ 1 SU BARDAĞI KÖFTELIK BULGUR■ 250 GRAM TAZE TUZSUZ LOR■ 1 ADET SOĞAN■ 200 GRAM MARGARIN VEYA TEREYAĞI■ 250 GRAM SALAMURA YAPRAK■ TUZ, REYHANkıyılmış soğanı margarin ile kavurun. Loru geniş bir kaba alıp üzerine bulgur, kavrulmuş soğanın yarısı, reyhan ve tuz ekleyip yoğurun. Yaprakların tuzunu almak için ılık suda 15 dakika bekletip süzün. Daha sonra birkaç kez sudan geçirip sıkın. Yaprakları çok kalın olmayacak şekilde sarın. Sarmaları bir tencereye yerleştirin. Kalan soğanı sarmaların üzerine gezdirin. 1 su bardağı sıcak su ekleyin. Sarmaların üzerine ateşe dayanıklı bir tabak kapatın. Kısık ateşte bulgur yumuşayana dek (gerekirse sıcak su ekleyerek) pişirin.■ 6 SU BARDAĞI UN■ 3 ADET YUMURTA■ 2.5 SU BARDAĞI SOĞUK SU■ TUZ■ 200 GRAM KIYMA■ 1 ADET KÜÇÜK BOY SOĞAN■ YARIM DEMET MAYDANOZ■ TUZ, KARABIBER HAŞLAMAK IÇIN:■ 6 SU BARDAĞI SU■ TUZ■ 3 SU BARDAĞI YOĞURT■ 4-5 DIŞ EZILMIŞ SARIMSAK■ 2 ÇORBA KAŞIĞI MARGARIN VEYA TEREYAĞI■ 1 ÇAY KAŞIĞI TOZBIBER■ TUZiçin, unu bir kaba eleyin ve ortasını havuz şeklinde açın. Yumurtaları, suyu ve tuzu koyarak sert bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru 4 bezeye ayırın ve yarım saat dinlenmeye bırakın. Derin bir kabın içinde kıyma, rendelenmiş soğan, ince kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiberi karıştırarak iç harcı hazırlayın. Her bir bezeyi yufka büyüklüğünde açın. Yufkaları önce enine sonra boyuna küçük kare parçalar elde edecek şekilde kesin. Kestiğiniz küçük karelerin ortasına parmağınızla kıymalı harçtan koyup, karelerin 4 köşesini birleştirerek kapatın (üçgen de yapabilirsiniz). Mantıları tuzlu kaynar suda haşlayıp süzün. Servis tabağına alıp üzerine sarmısaklı yoğurt dökün. Yağda kızdırılmış toz kırmızıbiber gezdirerek sıcak servis yapın.■ 1 LT SÜT■ 1 SU BARDAĞI TOZ ŞEKER■ 1 SU BARDAĞI TAHIN■ 1 ADET YUMURTA■ 2 ADET YUMURTA SARISI■ 3 ÇORBA KAŞIĞI UN■ 3 ÇORBA KAŞIĞI NIŞASTA■ PEKMEZdışındaki tüm malzemeyi derin bir tencerede karıştırıp, daha sonra ocağa koyun. Malzemeyi sürekli karıştırarak kaynatın. Kaynayan muhallebinin içine tahini de ekleyip, şöyle bir karıştırın ve muhallebiyi servis bardaklarına boşaltın. Buzdolabında soğutup, üzerini pekmezle süsleyerek servis yapın.