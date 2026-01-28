İsrail’den İran sayacı! Savaşın dijital kumarhanesi ABD’nin saldırı olasılığını hesaplıyor

ABD ile İran arasında tansiyon yükselmeye devam ederken İsrail ise Washington'ı Tahran'a karşı kışkırtıyor. ABD'nin İran'a saldırması için adeta gün sayan İsrail, bir yapay zeka platformu hazırladı. İSRAİL ABD'NİN İRAN'A SALDIRISI İÇİN SAAT SAYIYOR İsrailli Yonatan Back tarafından oluşturulan StrikeRadar'ın, İran'a yönelik bir ABD saldırısının olasılığını gerçek zamanlı olarak belirlediği iddia ediliyor. İsrail gazetesi Yediot Ahronot'a konuşan Back, sistemi sıfırdan inşa etmek için Claude dil modelini kullandığını söyledi.

StrikeRadar'da anlık saldırı ihtimali, Takvim.com.tr YAPAY ZEKAYLA SALDIRI YÜZDESİ İddiaya göre StrikeRadar, İran'daki kritik haber raporları, uçuş iptalleri, meteorolojik veriler ve askeri yakıt ikmal uçaklarının hareketliliği gibi çok sayıda kaynaktan (API) gelen ham verileri entegre ederek çalışıyor. Elde edilen tüm veriler stratejik olarak ağırlıklandırılıyor ve canlı bir gösterge panelinde gerçek zamanlı bir "olasılık puanına" dönüştürüyor.