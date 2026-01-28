İsrail’den İran sayacı! Savaşın dijital kumarhanesi ABD’nin saldırı olasılığını hesaplıyor
İsrail ABD’nin İran’a saldırması için tetikçilik yapmaya devam ediyor. Washington’ın Tahran’a saldırısı için adeta gün sayan İsrail, yapay zeka platformu ile saldırı olasılığı hesaplıyor. Platformda Pentagon Pizza Endeksi’nden Basra Körfezi’nde yakıt ikmali yapan uçaklara pek çok detay yer alıyor. StrikaRadar saldırı olasılığı hesaplarken bir diğer platform ise kanlı saldırılar üzerinden bahis açıyor ve kumar oynatıyor. StrikeRadar’da anlık saldırı ihtimali ise yüzde 43.
ABD ile İran arasında tansiyon yükselmeye devam ederken İsrail ise Washington'ı Tahran'a karşı kışkırtıyor. ABD'nin İran'a saldırması için adeta gün sayan İsrail, bir yapay zeka platformu hazırladı.
İSRAİL ABD'NİN İRAN'A SALDIRISI İÇİN SAAT SAYIYOR
İsrailli Yonatan Back tarafından oluşturulan StrikeRadar'ın, İran'a yönelik bir ABD saldırısının olasılığını gerçek zamanlı olarak belirlediği iddia ediliyor. İsrail gazetesi Yediot Ahronot'a konuşan Back, sistemi sıfırdan inşa etmek için Claude dil modelini kullandığını söyledi.
YAPAY ZEKAYLA SALDIRI YÜZDESİ
İddiaya göre StrikeRadar, İran'daki kritik haber raporları, uçuş iptalleri, meteorolojik veriler ve askeri yakıt ikmal uçaklarının hareketliliği gibi çok sayıda kaynaktan (API) gelen ham verileri entegre ederek çalışıyor. Elde edilen tüm veriler stratejik olarak ağırlıklandırılıyor ve canlı bir gösterge panelinde gerçek zamanlı bir "olasılık puanına" dönüştürüyor.
StrikeRadar'da anlık saldırı ihtimali yüzde 43 olarak kaydedildi.
ABD VE ÇİN SALDIRI İHTİMALİYLE KUMAR OYNUYOR
StrikeRadar bu alanda ilk de değil. Bu alanda en bilinen platformlardan biri ABD ve Çin'de büyük popülerlik kazanan kripto tabanlı bir tahmin piyasası olan Polymarket. Jeopolitik tahmin dünyasının en karanlık yüzünü temsil eden Polymarket, küresel felaketleri ve askeri çatışmaları birer "kumar malzemesine" dönüştüren kripto tabanlı bir platform. Burada insanlar, stratejik analizler yapmak yerine, binlerce insanın hayatını kaybedebileceği saldırıların tarihi ve saati üzerine bahis oynuyor.
KANLI SENARYOYA PARA YATIRIYORLAR
Polymarket'te bir saldırı ihtimalinin yükselmesi, somut bir istihbarat verisinden değil, o kanlı senaryoya yatırılan paranın miktarından kaynaklanıyor. StrikeRadar gibi platformlar ham verilerle objektif bir risk analizi yapmaya çalışırken Polymarket, ölüm ve yıkım ihtimalini bir piyasa dinamiği haline getiriyor.
SAVAŞ BORSASI
Bu sistemde bir füzenin nereye düşeceği, yatırımcılar için sadece bir "kazanç veya kayıp" tablosundan ibaret. Duyguların, etik değerlerin ve insan hayatının yerini finansal çıkarların aldığı bu platform, savaşın dehşetini, ekran başında takip edilen soğuk bir borsa grafiğine indirgiyor.
PENTAGON PİZZA ENDEKSİ DE VAR BASRA'DAKİ HAREKETLİLİK DE
ABD'nin herhangi bir bölgeye saldırısı öncesi Pentagon çevresindeki pizzacılarda siparişlerin yoğunlaşması son dönemin en çok dikkat çeken konularından biri. StrikeRadar, Pentagon Pizza Endeksi'ni de platforma entegre etmiş durumda.
2025 Haziran ayında ABD İran'ın nükleer tesislerini vurmadan önce özellikle geç saatlerde Pentagon çevresinde verilen pizza siparişleri dikkat çekmiş, sipariş yoğunluğundan saatler sonra ABD İran'ı vurmuştu.
Haziran 2025'teki saldırıda Basra Körfezi bölgesinde Amerikan yakıt ikmal uçaklarının olağandışı hareketlerinin dikkat çektiğini ve StrikeRadar hesaplamalarında bunun da kullanıldığı belirtiliyor.