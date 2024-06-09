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Trafikte bir haftalık denetimin 'Z' raporu! 2,5 milyon araca bakıldı... Muayenesiz ve sigortasızların sayısı dikkat çekti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince bir hafta boyunca yapılan denetimin 'Z' raporunu paylaştı. Buna göre; Denetlenen 2 milyon 540 bin 665 araçtan 409 bin 987'sine işlem yapıldı. Trafikteki muayenesiz ve sigortasız gezen araç sayısı ise dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 09:36 Güncelleme 09 Haziran 2024, 09:52
Trafikte bir haftalık denetimin ’Z’ raporu! 2,5 milyon araca bakıldı... Muayenesiz ve sigortasızların sayısı dikkat çekti

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya resmi sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 30 Mayıs-6 Haziran'ı kapsayan bir haftalık sürede gerçekleştirilen trafik denetimlerine ilişkin verileri paylaştı.

260 SÜRÜCÜYE 'ÇAKAR' İŞLEMİ

Belirtilen günlerde, 2 milyon 540 bin 665 aracın denetlendiğini aktaran Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar), mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 260 sürücüye işlem yapıldığını kaydetti.



23 BİN 684 MUAYENESİZ ARAÇ

Bakan Yerlikaya, hız ihlalinde bulunan 114 bin 82, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 684, emniyet kemeri kullanmayan 15 bin 872, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 620 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 423 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 409 bin 987 araç ve sürücüye işlem yapıldığını aktardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu!



BAKAN YERLİKAYA'DAN UYARI

Trafik kurallarına harfiyen uyma, aşırı hız yapmama ve emniyet kemeri takmayı ihmal etmeme konularında uyarılar yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yolculuklar, sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım." ifadelerini kullandı.

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