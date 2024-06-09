Trafikte bir haftalık denetimin ’Z’ raporu! 2,5 milyon araca bakıldı... Muayenesiz ve sigortasızların sayısı dikkat çekti

260 SÜRÜCÜYE 'ÇAKAR' İŞLEMİ Belirtilen günlerde, 2 milyon 540 bin 665 aracın denetlendiğini aktaran Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar), mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 260 sürücüye işlem yapıldığını kaydetti.





23 BİN 684 MUAYENESİZ ARAÇ



Bakan Yerlikaya, hız ihlalinde bulunan 114 bin 82, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 684, emniyet kemeri kullanmayan 15 bin 872, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 620 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 423 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 409 bin 987 araç ve sürücüye işlem yapıldığını aktardı.