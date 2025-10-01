PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, yıl sonuna özel başlattığı kampanya ile otomobil almak isteyenlere büyük kolaylık sağlıyor. T10X ve T10F V2 modellerinde geçerli olan kampanya kapsamında bireylere faizsiz kredi, düşük faizli uzun vadeli ödeme planları, şirketlere ise kira öder gibi ödeme fırsatları sunuluyor.

Togg'dan yıl bitmeden sürpriz kampanya! Faizsiz 700 bin TL kredi fırsatı başladı

Otomobil piyasasında dikkatleri üzerine çeken Togg, yeni kampanyasıyla alıcıların yüzünü güldürüyor. Faizsiz 700 bin TL kredi desteği, 48 aya varan vadeler ve kurumsal müşterilere özel kira modeliyle Togg, elektrikli otomobil sahibi olmayı herkes için daha ulaşılabilir hale getirdi.

🚘 BİREYSEL KULLANICILAR İÇİN ÜÇ FARKLI FİNANSMAN SEÇENEĞİ

Togg, T10X ve T10F V2 modellerini satın almak isteyen bireysel müşterilere üç ayrı kredi paketi sunuyor:

🔶 Faizsiz kredi seçeneği:

  • 700 bin TL kredi

  • %0 faiz oranı

  • 12 ay vade

  • Aylık 58 bin 334 TL ödeme

🔶 Orta vadeli düşük faiz seçeneği:

1 milyon TL kredi

%2,68 faiz oranı

48 ay vade

Aylık 43 bin 185 TL ödeme

🔶 Daha yüksek kredi ihtiyacı için:

1 milyon 750 bin TL kredi

%2,73 faiz oranı

48 ay vade

Aylık 76 bin 440 TL ödeme

Bu üç paket sayesinde farklı bütçelere sahip kullanıcılar, ihtiyaçlarına en uygun ödeme planını seçebiliyor.

🏢 KURUMSAL KULLANICILARA "KİRA ÖDER GİBİ" SEÇENEK

Togg, sadece bireysel müşterileri değil, şirketleri de hedefleyen özel bir kampanya hazırladı. Kurumsal kullanıcılar için sunulan model, araç kiralar gibi ödeme kolaylığı sağlıyor:

1 milyon 750 bin TL kredi

%2,80 faiz oranı

48 ay vade

Aylık 68 bin 497 TL ödeme

Bu yöntemle şirketler araç filolarını uygun ödeme koşullarıyla genişletebiliyor.

🔑 KAMPANYA STOKLARLA SINIRLI

Togg'un ekim ayında başlattığı bu yıl sonu kampanyası, stoklarla sınırlı olarak uygulanıyor. Hem faizsiz kredi hem de uzun vadeli düşük faizli seçenekler, özellikle yıl sonuna doğru otomobil piyasasında avantajlı fırsatlar arayan kullanıcılar için büyük önem taşıyor.

Yerli otomobilin popüler modelleri T10X ve T10F V2 için sunulan bu cazip fırsatlar, sadece bireysel alıcıları değil, kurumsal müşterileri de kapsıyor. Togg'un sunduğu seçenekler, otomobile erişimi kolaylaştırarak daha fazla kullanıcının yerli üretim elektrikli araçlara yönelmesini hedefliyor.

