Togg’dan yıl bitmeden sürpriz kampanya! Faizsiz 700 bin TL kredi fırsatı başladı

1 milyon 750 bin TL kredi

Togg , sadece bireysel müşterileri değil, şirketleri de hedefleyen özel bir kampanya hazırladı. Kurumsal kullanıcılar için sunulan model, araç kiralar gibi ödeme kolaylığı sağlıyor:

Bu üç paket sayesinde farklı bütçelere sahip kullanıcılar, ihtiyaçlarına en uygun ödeme planını seçebiliyor.

Togg'un ekim ayında başlattığı bu yıl sonu kampanyası, stoklarla sınırlı olarak uygulanıyor. Hem faizsiz kredi hem de uzun vadeli düşük faizli seçenekler, özellikle yıl sonuna doğru otomobil piyasasında avantajlı fırsatlar arayan kullanıcılar için büyük önem taşıyor.

Yerli otomobilin popüler modelleri T10X ve T10F V2 için sunulan bu cazip fırsatlar, sadece bireysel alıcıları değil, kurumsal müşterileri de kapsıyor. Togg'un sunduğu seçenekler, otomobile erişimi kolaylaştırarak daha fazla kullanıcının yerli üretim elektrikli araçlara yönelmesini hedefliyor.