Togg’dan yıl bitmeden sürpriz kampanya! Faizsiz 700 bin TL kredi fırsatı başladı

Otomobil piyasasında dikkatleri üzerine çeken Togg, yeni kampanyasıyla alıcıların yüzünü güldürüyor. Faizsiz 700 bin TL kredi desteği, 48 aya varan vadeler ve kurumsal müşterilere özel kira modeliyle Togg, elektrikli otomobil sahibi olmayı herkes için daha ulaşılabilir hale getirdi.
🚘 BİREYSEL KULLANICILAR İÇİN ÜÇ FARKLI FİNANSMAN SEÇENEĞİ
Togg, T10X ve T10F V2 modellerini satın almak isteyen bireysel müşterilere üç ayrı kredi paketi sunuyor:
🔶 Faizsiz kredi seçeneği:
-
700 bin TL kredi
-
%0 faiz oranı
-
12 ay vade
-
Aylık 58 bin 334 TL ödeme
🔶 Orta vadeli düşük faiz seçeneği:
1 milyon TL kredi
%2,68 faiz oranı
48 ay vade
Aylık 43 bin 185 TL ödeme